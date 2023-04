Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln (ots) -- Ford wählt mit Norwegen Europas besonders elektro-affines Land alsAbsprungbasis für den F-150 Lightning aus - die elektrische Version desmeistverkauften Pickups der USA- Ford reagiert auf überwältigende Nachfrage - Kunden in Norwegen können sichfür eine limitierte Auflage der F-150 Lightning Lariat Launch Edition bewerben- Ford F-150 Lightning passt perfekt zur Topographie, zur Outdoor-Leidenschaftund zur Begeisterung für Elektrofahrzeuge in Norwegen- Eckdaten: über 1.000 Nm Drehmoment, fast 3,5 Tonnen Anhängelast, Sprint von 0auf 100 km/h in unter fünf Sekunden, Stromanschlüsse fürOutdoor-Elektro-WerkzeugeDer Ford F-150 Lightning kommt nach Europa: Ford bietet den mehrfachausgezeichneten (https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2023/01/180/ford-wins-two-2023-edmunds-top-rated-awards--f-150-named-top-rat.html)Elektro-Pickup ab sofort in Norwegen an. Das skandinavische Land dient damitaußerhalb der USA als Absprungbasis für die weltweite Einführung desvollelektrisch angetriebenen Pritschenwagens. Ford reagiert damit auf dieüberwältigende Nachfrage nach dem F-150 Lightning in Europa. Mit der wohlhöchsten Dichte an Elektroautos und einem signifikant hohen Anteil an dengesamten Neuzulassungen gilt Norwegen als der am weitesten entwickelte Markt fürElektrofahrzeuge in Europa. Wer sich dort einen der ersten Elektro-Pickupssichern will, kann sich für die limitierte F-150 Lightning Lariat Launch Editionbewerben. Voraussichtlicher Verkaufspreis inklusive Steuern: 1.183.000norwegische Kronen (ca. 102.380 Euro).Der 5,91 Meter lange, 2,44 Meter breite und 1,99 Meter hohe vollelektrischePickup vereint herausragende Fahrleistungen auf und abseits befestigter Straßenmit hohem Nutzwert und einem lokal emissionsfreien Antrieb. Damit eignet sichder F-150 Lightning ideal für Alltagsaufgaben, Arbeitseinsätze undOutdoor-Erlebnisse in Norwegen. Rund zwei Drittel aller dort zugelassenenNeuwagen haben wegen der oft herausfordernden Bedingungen Allradantrieb. Zudemverfolgt der norwegische Staat das ambitionierte Ziel, dass bis 2025 alleneuzugelassenen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge vollelektrisch angetriebenwerden. Was ebenfalls für die Einführung des F-150 Lightning in Norwegenspricht: Das "friluftsliv" - das Entspannen im Freien abseits der Zivilisation -gehört fest zur nationalen Lebensart."In meinen 25 Jahren bei Ford habe ich noch nie eine derartige Begeisterung undNachfrage von so vielen Menschen erlebt, die unbedingt am Steuer eines F-150