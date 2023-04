Truist gibt Ergebnisse des ersten Quartals 2023 bekannt

(in Milliarden Dollar, außer Je-Aktie-Daten) 1Q23 4Q22 1Q22

Übersicht der Ergebnisrechnung

Nettozinsertrag – TE 3,92 $ 4,03 $ 3,21 $

Zinsunabhängige Erträge 2,23 2,23 2,14

Gesamtumsatz – TE 6,15 6,26 5,35

Zinsunabhängige Aufwendungen 3,69 3,72 3,67

Stammaktionären zurechenbare Nettoerträge 1,41 1,61 1,33

PPNR – unbereinigt (1) 2,46 2,54 1,68

PPNR – bereinigt (1) 2,66 2,87 2,23

Metriken je Aktie

Verwässertes Ergebnis je Stammaktie 1,05 $ 1,20 $ 0,99 $

BVPS 41,82 40,58 43,82

TBVPS (1) 19,45 18,04 21,87

Zentrale Kennzahlen

ROCE 10,3 % 11,7 % 9,0 %

ROTCE (1) 24,1 27,6 18,6

Kosteneffizienz – GAAP 60,5 60,0 69,0

Kosteneffizienz – bereinigt(1) 56,8 54,2 58,3

NIM – TE 3,17 3,25 2,76

NCO-Verhältnis 0,37 0,34 0,25

ALLL-Verhältnis 1,37 1,34 1,44

CET1 (2) 9,1 9,0 9,4

Durchschnittssalden

Aktiva 560 $ 553 $ 536 $

Wertpapiere 141 142 153

Darlehen und Leasing 328 323 292

Einlagen 408 413 415

Beträge können rundungsbedingte Differenzen aufweisen.

Ergebnishöhepunkte 1Q23 (3)

Der Nettogewinn betrug 1,4 Mrd. $ oder 1,05 $ pro verwässerter Aktie

Enthält 63 Millionen $ (48 Millionen $ nach Steuer) oder 0,04 $ je Aktie an Fusions- und Umstrukturierungskosten

Das bereinigte PPNR betrug 2,7 Mrd. $, ein Minus von 7,2 % im Vergleich zum Vorquartal, aufgrund niedrigerer Zinserträge und höherer Nichtzinsaufwendungen.

Anstieg um 19 % gegenüber dem Vorjahr aufgrund der NIM-Expansion und des starken Kreditwachstums, teilweise durch höhere nichtzinsliche Aufwendungen ausgeglichen

Die durchschnittlichen Darlehen und Leasingverhältnisse stiegen um 1,7 % im Vergleich zum Vorquartal, angetrieben durch Wachstum im kommerziellen und industriellen Portfolio

Die durchschnittlichen Einlagen sanken um 1,2 % im Vergleich zum Vorquartal, was hauptsächlich auf die Auswirkungen der Geldstraffung und von Zinserhöhungen zurückzuführen ist.

Die Vermögensqualität bleibt weiterhin stark mit der Nettoabschreibungsquote bei 37 Basispunkten, stabilen notleidenden Krediten und geringeren Ausfällen

Kapital- und Liquiditätsniveaus blieben stark

Die CET1-Kennziffer lag zum Stand 31. März bei 9,1 %

Der Verkauf der TIH-Minderheitsbeteiligung wurde am 3. April abgeschlossen, was etwa 30 Basispunkte hinzufügt

Consolidated LCR war 113 %



166 Milliarden $ verfügbare Liquiditätsquellen

(1) Stellt eine Non-GAAP-Kennzahl dar. Ein Abgleich jeder dieser Non-GAAP-Kennzahlen mit den am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen ist im Anhang zum Ergebnisbericht von Truist für das erste Quartal 2023 enthalten. (2) Kapitalquoten für das aktuelle Quartal sind vorläufig. (3) Die in diesem Abschnitt erwähnten Vergleiche fassen die Veränderungen vom ersten Quartal 2023 gegenüber dem vierten Quartal 2022 zusammen, sofern nicht anders angegeben.

Kommentar des CEO

„In einem herausfordernden und einzigartigen Quartal für die Bankenbranche demonstrierte Truist Stärke und Führung, die unser vielfältiges Geschäftsmodell, unsere granulare und beziehungsorientierte Einlagenbasis sowie eine starke Kapital- und Liquiditätsposition widerspiegelt. Wir haben außerdem den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung von 20 % an Truist Insurance Holdings Anfang des April Jahres abgeschlossen, was unseren risikobasierten Kapitalverhältnissen etwa 30 Basispunkte hinzufügt und langfristig sowohl für Truist als auch für TIH strategische und finanzielle Flexibilität bietet.

Truist erzielte Nettoeinnahmen in Höhe von 1,4 Mrd. $ und hatte im ersten Quartal einen ROTCE von 24,1 %. Wir erlebten weiterhin die Vorteile unserer Umstellung auf das operative Geschäft, einschließlich der Verbesserung der ökologischen Produktion und der Dynamik des integrierten Beziehungsmanagements, auch wenn diese Vorteile durch höher als erwartet ausfallende Finanzierungskosten aufgezehrt wurden. Infolgedessen sank der bereinigte Nettoumsatz vor Rückstellungen um 7,2 %, was unseren vorherigen Leitlinien entspricht. Wir haben das Jahr mit 310 Basispunkten an positiver bereinigter operativer Hebelwirkung begonnen, auch wenn es noch viel zu tun gibt. Die Qualitätsmetriken der Vermögenswerte bleiben weiterhin stark, und wir haben unsere ALLL-Quote vorsichtig um 3 Basispunkte erhöht, um die erhöhte Unsicherheit widerzuspiegeln.

Unser Fokus auf unsere Kunden war unerschütterlich, sowohl in den ersten beiden Monaten des Quartals als auch im März! Ich bin stolz darauf, wie sich unsere Teamkollegen weiterhin um unsere Kunden und Stakeholder kümmern und unser Ziel verkörpern, ein besseres Leben und bessere Gemeinschaften aufzubauen und zu fördern. Ich bin weiterhin sehr zuversichtlich, was den Weg und die Fähigkeit von Truist angeht, eine Quelle der Stärke und Stabilität für unsere Kunden und Gemeinschaften zu sein."

- Bill Rogers, Vorsitzender und CEO von Truist

Truist im Fokus

Veröffentlichung des Corporate Responsibility Report 2022, in dem Fortschritte und Erfolge in den Bereichen Klima und Energie, DEI, Gemeinschaft und finanzielle Eingliederung hervorgehoben werden

Abschluss der Transaktion zum Verkauf der Minderheitsbeteiligung an TIH, Positionierung von TIH für langfristigen Erfolg und Wachstum und Bereitstellung strategischer und finanzieller Flexibilität für Truist

Ankündigung von „Where It Starts", einer strategischen Initiative der Truist Foundation in Höhe von 22 Millionen US-Dollar, um Kleinunternehmen zu stärken und Karrierewege für nicht-weiße Gemeinschaften zu schaffen

Informationen zu Truist

Die Truist Financial Corporation ist ein zweckorientiertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich dem Ziel verschrieben hat, ein besseres Leben und bessere Gemeinschaften aufzubauen. Truist hat einen führenden Marktanteil in vielen wachstumsstarken Märkten des Landes und bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Privatkundengeschäft und kleine Unternehmen, Geschäftskundengeschäft, Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Versicherungen, Vermögensverwaltung und Spezialkredite. Truist hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, und ist eine der zehn größten US-Geschäftsbanken, mit einem Gesamtvermögen von 574 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2023). Truist Bank, Mitglied der FDIC. Weitere Informationen finden Sie auf Truist.com.

Glossar von Begriffsdefinitionen Begriff Definition ACL Wertberichtigung für Kreditverluste ALLL Wertberichtigung für Darlehens- und Leasing-Verluste BVPS Buchwert (Stammkapital) je Aktie CEO Chief Executive Officer CET1 Eigenkapital der Klasse 1 EBITDA Erträge vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisierung FDIC Federal Deposit Insurance Corporation GAAP Die in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze LCR Liquiditätsdeckungsquote LIBOR London Interbank Offered Rate Like Im Vergleich zum ersten Quartal 2022 Link Im Vergleich zum vierten Quartal 2022 NCO Nettoabschreibungen NIM Netto-Zinsmarge, berechnet auf TE-Basis NM Nicht aussagekräftig PPNR Nettoertrag vor Rückstellungen PPP Paycheck Protection Program, eingerichtet durch den Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act ROCE Durchschnittliche Eigenkapitalrendite ROTCE Rendite des durchschnittlichen materiellen Eigenkapitals SBIC Investmentgesellschaft für Kleinunternehmen TBVPS Materieller Buchwert je Stammaktie TE Taxable-equivalent, steuerpflichtiger Gegenwert TIH Truist Insurance Holdings

Non-GAAP-Finanzinformationen

Diese Pressemitteilung enthält Finanzinformationen und Leistungskennzahlen, die nach anderen Methoden als gemäß GAAP ermittelt werden. Die Geschäftsführung von Truist verwendet diese „Non-GAAP"-Kennzahlen bei der Analyse der Leistung der Corporation und der Effizienz ihres Betriebs. Die Geschäftsführung ist der Meinung, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen ein besseres Verständnis für den laufenden Betrieb bieten, die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit früheren Perioden verbessern und die Auswirkungen bedeutender Posten im aktuellen Zeitraum demonstrieren. Die Corporation ist der Ansicht, dass eine aussagekräftige Analyse ihrer finanziellen Leistung ein Verständnis der Faktoren voraussetzt, die dieser Leistung zugrunde liegen. Die Geschäftsführung von Truist ist der Ansicht, dass Investoren diese Non-GAAP-Finanzzahlen nützlich finden könnten. Diese Angaben sollten weder als Ersatz für gemäß GAAP ermittelte finanzielle Kennzahlen angesehen werden noch sind sie zwangsläufig mit Non-GAAP-Ergebnismessungen vergleichbar, die von anderen Unternehmen vorgelegt werden können. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der Arten von Non-GAAP-Kennzahlen, die in dieser Pressemitteilung verwendet werden:

Bereinigte Leistungskennzahlen – Die bereinigten Leistungskennzahlen, einschließlich bereinigter verwässerter Erträge je Aktie, Rendite des durchschnittlichen materiellen Eigenkapitals, bereinigter Effizienzgrad, bereinigter operativer Hebel und bereinigte zinsunabgängige Aufwendungen, sind GAAP-Kennzahlen, insofern sie Fusions- und Umstrukturierungskosten, andere ausgewählte Posten und Amortisation von immateriellen Vermögenswerten ausschließen, die bei materiellen Kennzahlen angewendet werden. Die Geschäftsführung von Truist verwendet diese Kennzahlen für die Ergebnisanalyse der Corporation. Die Geschäftsführung von Truist ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen ein besseres Verständnis der laufenden Geschäftstätigkeit ermöglichen und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit früheren Perioden verbessern sowie die Auswirkungen bedeutender Gewinne und Belastungen aufzeigen.

PPNR – Nettoertrag vor Zurückstellungen ist eine Non-GAAP-Kennzahl, die das gemäß GAAP ermittelte Nettoergebnis berichtigt, um die Auswirkungen der Rückstellung für Kreditverluste und der Rückstellung für Einkommensteuern auszuschließen. Bereinigter Nettoertrag vor Rückstellungen ist eine Non-GAAP-Kennzahl, die zusätzlich Wertpapiergewinne (Verluste), Fusions- und Umstrukturierungsgebühren, Amortisation von immateriellen Vermögenswerten und andere ausgewählte Posten ausschließt. Die Geschäftsführung von Truist ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen ein besseres Verständnis der laufenden Geschäftstätigkeit ermöglichen und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit früheren Perioden verbessern.

Materielles Eigenkapital und damit verbundene Kennzahlen – Das materielle Eigenkapital und die damit verbundenen Kennzahlen sind Non-Kennzahlen, die die Auswirkungen von immateriellen Vermögenswerten, abzüglich latenter Steuern und ihrer damit verbundenen Amortisation, ausschließen. Diese Kennzahlen sind nützlich, um die Leistung eines Unternehmens konsistent zu bewerten, unabhängig davon, ob es übernommen oder intern entwickelt wurde. Die Geschäftsführung von Truist verwendet diese Kennzahlen, um die Qualität von Rentabilität und Renditen im Verhältnis zum Bilanzrisiko zu bewerten.

Core NIM – Kern-Nettozinsmarge ist eine Non-GAAP-Messgröße, die die Zinsmarge anpasst, um die Auswirkungen der Kaufbuchhaltung auszuschließen. Die Kaufbuchungsmarken und die damit verbundene Amortisation für Kredite, Einlagen und langfristige Verbindlichkeiten von SunTrust sowie andere Fusionen und Übernahmen sind ausgenommen, um eine Annäherung an die von Kunden gezahlten Renditen zu erhalten. Die Geschäftsführung von Truist ist der Ansicht, dass die Anpassungen bei der Berechnung der Nettozinsmarge für bestimmte erworbene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten den Anlegern nützliche Informationen in Bezug auf die Leistung der ertragsstarken Vermögenswerte von Truist liefern.

Ein Abgleich jeder dieser Non-GAAP-Kennzahlen mit den am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen ist im Anhang zur Ergebnispräsentation von Truist für das erste Quartal 2023 von Truist enthalten, die auf https://ir.truist.com/earnings verfügbar ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act of 1995 in Bezug auf die Finanzlage, Betriebsergebnisse, Geschäftspläne und die zukünftige Performance von Truist. Wörter wie „antizipiert ", „glaubt", „schätzt", „erwartet", „prognostiziert", „beabsichtigt", „plant", „veranschlagt", „dürfte", „wird", „sollte", „würde", „könnte" und andere ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen identifizieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren nicht auf historischen Fakten, sondern repräsentieren die Erwartungen und Annahmen der Geschäftsführung in Bezug auf das Geschäft von Truist, die Wirtschaft und andere zukünftige Bedingungen. Solche Aussagen beinhalten inhärente Unwägbarkeiten, Risiken und Veränderungen von Umständen, die schwer vorherzusagen sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse von Truist erheblich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen erörtert werden. Es kann zwar keine Zusicherung dafür geben, dass eine Liste von Risiken und Unsicherheiten oder Risikofaktoren vollständig ist, doch wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in Erwägung gezogen wurden, beinhalten die folgenden und unbegrenzten Risiken und Unsicherheiten sowie die Risiken und Unsicherheiten, die in Teil I, Abschnitt 1A: Risikofaktoren unseres Jahresbericht auf Formular 10-K für das Jahr mit Ende 31. Dezember 2022 ausführlicher erörtert werden, sowie in den nachfolgenden Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission:

Änderungen im Zinsumfeld, einschließlich der Ablösung von LIBOR als Zinsmaßstab, die sich nachteilig auf die Einnahmen und Ausgaben von Truist, den Wert der Vermögenswerte und Verpflichtungen sowie die Verfügbarkeit und die Kosten von Kapital, Cash-Flows und Liquidität auswirken könnten;

Truist ist durch die Vergabe von Krediten oder die Zusage von Krediten einem Kreditrisiko ausgesetzt, kann ein höheres Kreditrisiko und höhere Kreditverluste in dem Maße haben, in dem die Kredite nach Kreditart, Branchensegment, Kreditnehmertyp oder Standort des Kreditnehmers oder der Sicherheiten konzentriert sind, und kann Verluste erleiden, wenn der Wert der Sicherheiten unter angespannten Marktbedingungen sinkt;

Der Nichtzugriff auf kurzfristige Finanzierung oder Liquidität, Verlust von Kundeneinlagen oder Änderungen der Bewertungen von Trusts könnte die Finanzierungskosten erhöhen, den Zugang zu Kapitalmärkten einschränken oder die Liquidität oder Kapitalisierung von Truist insgesamt negativ beeinflussen;

Truist kann von der Solidität anderer Finanzinstitute, einschließlich des finanziellen oder operativen Versagens eines großen Finanzinstituts, oder von Bedenken hinsichtlich der Kreditwürdigkeit eines solchen Finanzinstituts oder ihrer Fähigkeit zur Erfüllung seiner Verpflichtungen beeinträchtigt werden, was zu erheblichen und kaskadierenden Störungen auf den Finanzmärkten und erhöhten Aufwendungen, einschließlich der Versicherungsprämien von FDIC, führen kann;

allgemeine wirtschaftliche oder geschäftliche Bedingungen, entweder global, national oder regional, können ungünstiger sein als erwartet, einschließlich als Folge von Unterbrechungen der Versorgungskette, Inflationsdruck und Arbeitskräftemangel, und Instabilität in globalen geopolitischen Angelegenheiten, einschließlich aufgrund eines Ausbruchs oder einer Eskalation von Feindseligkeiten, oder Volatilität auf den Finanzmärkten könnte unter anderem zu einem langsameren Wachstum von Einlagen oder Vermögenswerten, einer Verschlechterung der Kreditqualität oder einer geringeren Nachfrage nach Krediten, Versicherungen oder anderen Dienstleistungen führen;

die Geld- und Finanzpolitik der US-Regierung und ihrer Agenturen, auch als Reaktion auf eine höhere inflation, könnte sich erheblich nachteilig auf die Wirtschaft und die Rentabilität von Truist auswirken;

Die Auswirkungen von COVID-19 haben sich negativ auf den Betrieb und die finanzielle Leistung des Unternehmens ausgewirkt, und ähnliche nachteilige Auswirkungen aufgrund von Pandemien könnten in zukünftigen Zeiträumen auftreten;

die Aufsichtsfunktionen des Risikomanagements können Risiken möglicherweise nicht angemessen erkennen oder angehen, und das Management kann möglicherweise nicht in der Lage sein, das Kreditrisiko effektiv zu steuern;

Es bestehen Risiken, die sich aus dem umfangreichen Einsatz von Modellen in der Geschäftstätigkeit von Truist ergeben, was sich auf Entscheidungen der Geschäftsführung und der Aufsichtsbehörden auswirken kann;

die Abwanderung von Einlagen, der Verlust von Kunden oder der Verlust von Einnahmen nach abgeschlossenen Fusionen oder Übernahmen kann größer sein als erwartet;

Truist könnte es versäumen, strategische oder operative Pläne umzusetzen, einschließlich der Fähigkeit, Fusionen und Übernahmen erfolgreich abzuschließen oder zu integrieren;

Verstärkter Wettbewerb, einschließlich durch (i) neue oder bestehende Wettbewerber, die über größere finanzielle Ressourcen verfügen oder unterschiedlichen regulatorischen Standards unterliegen könnten, und (ii) Produkte und Dienstleistungen, die von Nicht-Banken-Finanztechnologieunternehmen angeboten werden, können den Kundenstamm von Truist verringern, Truist dazu veranlassen, die Preise für seine Produkte und Dienstleistungen zu senken, um Marktanteile zu halten, oder auf andere Weise die Geschäfte oder Betriebsergebnisse von Truist beeinträchtigen;

das Versäumnis, die Wettbewerbsposition von Truist in Bezug auf neue Produkte, Dienstleistungen und Technologien aufrechtzuerhalten oder zu verbessern, etwa weil die Erwartungen von Kunden nicht vorhergesehen wurden oder weil die technologischen Entwicklungen von Truist nicht wie gewünscht funktionieren oder keine Marktakzeptanz oder behördliche Genehmigung erlangt werden kann, oder andere Gründe können dazu führen, dass Truist Marktanteile verliert oder dass zusätzliche Kosten für Truist anfallen;

eine negative öffentliche Meinung könnte den Ruf von Truist schädigen und sich negativ auf das Geschäft und die Einnahmen auswirken;

behördliche Angelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten oder andere rechtliche Schritte können unter anderem zu Kosten, Bußgeldern, Strafen, Einschränkungen der Geschäftstätigkeit von Truist, Rufschädigung, negativer Publicity oder anderen nachteiligen Folgen führen;

Truist begegnet erheblichen rechtlichen und operativen Risiken beim Schutz personenbezogener Daten;

Sich entwickelnde gesetzgeberische, buchhalterische und regulatorische Standards, einschließlich in Bezug auf Klima-, Kapital- und Liquiditätsanforderungen, die angesichts der jüngsten Bankausfälle strenger werden können, und die Ergebnisse von regulatorischen Prüfungen können sich negativ auf die finanzielle Lage von Truist und die Betriebsergebnisse auswirken;

eine verstärkte Überprüfung der Verkaufspraktiken, der Schulungspraktiken, der Gestaltung der Anreizvergütung und der Unternehmensführung von Truist könnte den Ruf des Unternehmens schädigen und sich negativ auf das Geschäft und die Einnahmen auswirken;

Rechnungslegungsgrundsätze und -prozesse verlangen, dass die Geschäftsführung Schätzungen über unsichere Angelegenheiten vornehmen muss, einschließlich der potenziellen Abschreibung auf den Geschäftswert, wenn es zu einem längeren Zeitraum mit sinkendem Marktwert für den Aktienkurs von Truist kommen sollte und ungünstige wirtschaftliche Bedingungen über einen längeren Zeitraum hinweg bestehen;

Truist ist mit Risiken im Zusammenhang mit der Vergabe und dem Verkauf von Hypotheken konfrontiert, einschließlich Rückkauf- und Entschädigungsforderungen von Käufern im Zusammenhang mit Zusicherungen und Gewährleistungen für verkaufte Darlehen, was zu einem Anstieg der Verluste bei Darlehensrückkäufen führen könnte;

es bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Rolle von Truist als Darlehensverwalter, einschließlich eines Anstiegs des Umfangs oder der Kosten der von Truist zu erbringenden Dienstleistungen ohne entsprechende Erhöhung der Verwaltungsgebühren oder einer Verletzung der Verpflichtungen von Truist als Kreditversorger;

der Erfolg von Truist hängt von der Einstellung und Bindung von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen ab, und wenn diese Personen das Unternehmen verlassen oder ihre Rolle wechseln, ohne dass es einen effektiven Ersatz gibt, könnte sich dies negativ auf die Geschäftstätigkeit von Truist auswirken, was sich durch die zunehmende Heimarbeit noch verschlimmern könnte, da die Arbeitsmärkte weniger durch die geografische Lage eingeschränkt sind;

die Geschäftstätigkeit von Truist hängt von ihrer Fähigkeit und der Fähigkeit wichtiger externer Parteien ab, angemessenes Personal zu beschäftigen, sowie von der Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit, Gesundheit und Sicherheit der Teammitglieder;

Truist ist dem Risiko von Betrug oder Fehlverhalten durch interne oder externe Parteien ausgesetzt, das Truist möglicherweise nicht verhindern, aufdecken oder abmildern kann;

Sicherheitsrisiken, einschließlich Denial-of-service-Angriffe, Hackerangriffe, Social-Engineering-Angriffe auf die Teammitglieder und Kunden von Trusts, Malware-Eindringung, Datenkorruptionsversuche, Systemverletzungen, Cyberangriffe, die angesichts von geopolitischen Spannungen, Identitätsdiebstahl, Ransomware-Angriffen und physischen Sicherheitsrisiken wie Naturkatastrophen, Umweltbedingungen und vorsätzlichen Zerstörungsversuchen zugenommen haben, könnten zur Offenlegung von vertraulichen Informationen von Truist führen, was dem Geschäft von Truist schaden könnte oder ein erhebliches rechtliches oder finanzielles Risiko schaffen könnte; und

häufige Ausfälle von Betriebs-, Kommunikations- oder anderen Systemen, ob intern oder durch Dritte, Naturkatastrophen oder andere Katastrophen (einschließlich Terrorakte und Pandemien) und die Auswirkungen des Klimawandels, einschließlich physischer Risiken, wie häufigere und intensivere Wetterereignisse, sowie Risiken im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer weniger kohlenstoffintensiven Wirtschaft, wie regulatorische oder technologische Veränderungen der Marktdynamik oder Verbraucherpräferenzen, könnten sich negativ auf die Arbeit und die Finanzlage von Truists auswirken, was zu einer wesentlichen Störung des Betriebs von Truist oder der Fähigkeit oder Bereitschaft von Kunden führen könnte, auf die Produkte und Dienstleistungen von Truist zuzugreifen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen, die nur zu dem Datum aussagekräftig sind, an dem sie geäußert wurden. Außer in dem Maße, in dem dies durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben ist, übernimmt Truist keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren.

