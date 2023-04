Noname Security arbeitet mit der Fastest-Growing Software Company Wiz zusammen, um Cloud-APIs zu sichern und die Cyber-Resilienz zu erhöhen

LONDON, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- Noname Security, der führende Anbieter von umfassender und proaktiver API-Sicherheit, gab heute seine Partnerschaft mit Wiz bekannt, der führenden Cloud-Sicherheitsplattform und dem weltweit am schnellsten wachsenden Softwareunternehmen, um Kunden bei der Verbesserung ihrer Absicherung zu unterstützen, indem sie vollständige Transparenz, Kontext und Kontrolle der Infrastruktur ermöglichen, die geschäftskritische und hochsensible APIs hostet, um Risiken zu minimieren und zu beseitigen.

Laut der Battery Venture-Studie „State of Cloud Software Spending" vom März 2023 sind Investitionen in Cloud-Infrastruktur, Data Warehouse und Unternehmenssicherheit die wichtigsten Ausgabenprioritäten für CXOs im Jahr 2023, dicht gefolgt von der Automatisierung, deren Priorität von Q3 2022 auf Q1 2023 deutlich gestiegen ist. Mit dem Anstieg der Investitionen in die Sicherheit und Automatisierung von Unternehmen steigt auch die Abhängigkeit von APIs, die moderne Anwendungen antreiben und das Bindegewebe bilden, das die digitalisierte Welt zusammenhält.

Noname's API Security Platform ist eine moderne und flexible Lösung, die alle wichtigen Funktionen der API-Sicherheit in einer Plattform zusammenfasst. Die Cloud-Sicherheitsplattform von Wiz lässt sich innerhalb von Minuten verbinden, um die gesamte Cloud-Umgebung ohne Agenten zu scannen, findet toxische Kombinationen, die ein echtes Risiko darstellen, und liefert eine genaue Risikopriorisierung. Noname Security sammelt und verarbeitet die Ergebnisse von Wiz und zeigt sie auf der Noname-Plattform an, um den Kunden einen möglichst umfassenden Überblick über die APIs eines Unternehmens zu geben. Gemeinsam ermöglichen Noname Security und Wiz vollständige Transparenz, Kontext und Kontrolle der Infrastruktur, die geschäftskritische und hochsensible APIs hostet, um Risiken zu minimieren und zu beseitigen.

„Während APIs Geschäfte ermöglichen, erfordern sie eine ordnungsgemäße Erstellung, Bereitstellung und Wartung, um praktikable Sicherheit zu gewährleisten", sagte Aner Morag, Vizepräsident für Technologie bei Noname Security. „Wiz ist ein klarer Marktführer im Bereich der Cloud-Sicherheit und das am schnellsten wachsende Softwareunternehmen aller Zeiten, was auf den Erfolg des Unternehmens beim Schutz und der Betreuung von Hunderten von weltweit führenden Unternehmen zurückzuführen ist. Wir sind stolz darauf, mit ihrem Team zusammenzuarbeiten, um Kunden Transparenz und Intelligenz in ihrem API-Ökosystem zu bieten, damit sie sichere APIs über den gesamten Lebenszyklus hinweg finden, erstellen und pflegen können."