Hanau (ots) - Carina Maikranz und Melanie Avanessian sind dieGeschäftsführerinnen der TBHP GmbH, einer auf die Hochzeitsbranchespezialisierten digitalen Unternehmensberatung. Gemeinsam mit ihrem Teamunterstützen sie Dienstleister und selbstständige Hochzeitsplaner dabei, mehrKunden von sich zu überzeugen und beruflich auf das nächste Level zu gelangen.Hier erfahren Sie, welche Eigenschaften und Mindsets dabei wichtig sind und wasdie Teilnehmer von den Inhalten des "WPX-Days" erwarten können.Oft sind Menschen unglücklich in ihrem Job und finden dort weder Erfüllung nocheine angemessene Vergütung - dabei würden sie sich am liebsten mit ihremTraumberuf selbstständig machen und endlich finanziell und persönlichdurchstarten. Nicht wenige wollen dabei gerne andere Menschen glücklich machenund sie als Hochzeitsplaner an ihrem wichtigsten Tag kreativ und organisatorischbegleiten. Allerdings gelingt vielen der Einstieg in dieses Berufsfeld nicht aufAnhieb, schließlich ist es mit der Auswahl der richtigen Blumen und einesprofessionellen Caterings nicht getan. "Unternehmerisches Denken, ein souveränesAuftreten und das richtige Mindset sind ebenso wichtig wie die kreativePlanung", erklärt Carina Maikranz von der TBHP GmbH. "Der TraumberufHochzeitsplaner hat viele schöne Momente - um davon leben zu können, muss mansich jedoch auch um Bereiche wie Social Media, eine performancestarke Websiteund vor allem wirtschaftliche Fragestellungen kümmern", führt Melanie Avanessianaus.Die beiden Hochzeitsplanerinnen bieten mit ihrer TBHP GmbH eine digitaleUnternehmensberatung für die Hochzeitsbranche an. Dabei geben sie nicht nur ihreeigenen Erfahrungen von über 100 geplanten Hochzeiten weiter, sondern schulenangehende Hochzeitsplaner auch in den Bereichen Marketing, Mindset und Vertrieb.Dafür organisierten Carina Maikranz und Melanie Avanessian nun bereits zumzweiten Mal ihr exklusives Event, den "WPX Day", bei dem die wertvollen Inhaltein Vorträgen vermittelt werden und die Teilnehmer sich in zwangloser Atmosphäreüber den Beruf des Hochzeitsplaners austauschen können. Um dies noch mehrInteressenten zu ermöglichen, findet das Event nun regelmäßig statt.So bringt der WPX Day angehende Hochzeitsplaner voranNeben ihrem erfolgreichen Online-Training "Wedding Planner X" mit zahlreichenInhalten und wöchentlichen Live-Calls haben die beiden Unternehmerinnen auch den"WPX Day" ins Leben gerufen - schon zum zweiten Mal trafen sich etwa 50Teilnehmer ihres Ausbildungsprogramms, um das bereits gesammelte Wissen mitwertvollen Vorträgen der erfahrenen Geschäftsführer und einer Gastrednerin zuvertiefen. Das Event fand am 11.03.2023 im Radisson Blu Hotel in Frankfurt statt