Software-Tool für die CO2-Bilanzierung von Krankenhäusern / Berechnung von Treibhausmissionen nach dem GHG-Protokoll (FOTO)

Brühl/Zürich (ots) - Die Ecospeed AG entwickelt aktuell eine Software für die

Treibhausgas-Bilanzierung von Krankenhäusern nach den Grundsätzen des

GHG-Protokolls. Damit können die Klinikbetreiber nicht nur der künftigen

CSR-Berichtspflicht nachkommen, sondern auch Handlungsfelder zur CO2-Reduzierung

erkennen und die Ergebnisse ihrer Dekarbonisierungsstrategie dokumentieren. Die

Entwicklungsarbeit ist nahezu abgeschlossen, der erste "Rollout" bei einem

Krankenhausverbund in Nordrhein-Westfalen steht kurz bevor.



Im Jahr 2045 wird Deutschland CO2-neutral sein - so ist es im Klimaschutzgesetz

festgeschrieben. Bis spätestens 2030 soll der CO2-Ausstoß gegenüber 1990 bereits

um 65% reduziert worden sein. Viele Unternehmen und Kommunen haben sich sogar

noch strengere Ziele und Umsetzungshorizonte gesetzt.





Und die Krankenhäuser? Obwohl sie wirtschaftlich stark unter Druck stehen, sindauch für sie - ebenso wie für Pflegeeinrichtungen - die Maßgaben desKlimaschutzgesetzes obligatorisch, und Energiesparmaßnahmen können großeWirksamkeit entfalten. Denn ein Krankenhausbett verursacht in etwa so vielEmissionen wie zwei Haushalte, und in NRW liegt der Gesundheitssektor mit einemAnteil von rund 5 % nur knapp hinter den Emissionen der Stahlindustrie - ineinem Bundesland, das immer noch einen starken "Footprint" als Stahlerzeugerhat. Auf diese Tatsachen weist die Krankenhausgesellschaft NRW (KGNW) hin undtreibt die Vernetzung der Akteure voran mit dem Ziel, die rund 340 Krankenhäuserin NRW beim Klimaschutz zu unterstützen.Um sinnvolle Klimaschutzmaßnehmen bestimmen und umsetzen zu können, ist eswichtig, zunächst eine fundierte Bewertung der Ausgangssituation vornehmen zukönnen. Für diese Aufgabe entwickelt die Ecospeed AG aktuell einbranchenspezifisches Software-Tool zur CO2-Bilanzierung von Krankenhäusern undbaut dabei auf ihrer zwanzigjährigen Erfahrung in der IT-gestütztenKlimabilanzierung von Gebäuden, Kommunen und Industriestandorten auf.Christoph Hartmann, Geschäftsführer der Ecospeed AG: "Unser Ziel ist es, denKrankenhäusern und ihren Betreibergesellschaften eine ganz einfach zu bedienendeSoftware zur Gesamtbilanzierung der Treibgasemissionen zur Verfügung zu stellen.Für diese Aufgabe bauen wir eine branchenspezifische Plattform auf."In diesem Tool werden die gebäudespezifischen Emissionen und die externbezogenen Energien (Scope 1 und 2 nach GHG-Protokoll) ebenso erfasst wie derMaterialeinsatz im Krankenhaus (Verbandsmaterial, Reinigungsmittel, Arzneimitteletc.; Scope 3) und darüber hinaus auch verkehrsbedingten Emissionen, die z.B.durch die Pendlermobilität der Mitarbeitenden entstehen.Den Nutzen dieser Plattform beschreibt Christoph Hartmann: "Jedes Krankenhauswird die Software einsetzen können, um seinen individuellen ´Corporate CarbonFootprint´ zu ermitteln. Damit sind die Kliniken in der Lage, Handlungsfelder zuerkennen und die Pfade zur schrittweisen Dekarbonisierung zu planen. Die Erfolgeumgesetzter Maßnahmen können dann wiederum auf der Basis der Softwarenachvollzogen werden. Außerdem kommen die Krankenhäuser mit dieser Bilanzierungund Dokumentation der künftigen CSR-Berichtspflicht nach."Als Pilot-Anwender hat Ecospeed einen größeren Krankenhausbetreiber in NRW mitsiebzehn Klinikstandorten gewonnen. Erste Ergebnisse, so Christoph Hartmann,liegen bereits vor: "Bei den direkten Emissionen zeigen sich große Unterschiede,die auf den Zustand der Gebäudehülle sowie das Alter und den Zustand derHeizungsanlagen zurückzuführen sind. Die Scope 3-Emissionen sind aber deutlichhöher, verursacht insbesondere durch die zugekauften Materialien und denVerkehr. Die erfassten und aufbereiteten Daten geben den Kliniken klareHinweise, wo es Verbesserungspotenzial gibt."***Über EcospeedECOSPEED AG aus Zürich ist mit über 20 Jahren Erfahrung einer der internationalführenden Software-Hersteller und Dienstleister im Bereich Corporate CarbonFootprint (CCF) und Product Carbon Footprint (PCF). Europaweit erstellen über2.000 Unternehmen und Kommunen ihre CO2- und Klimabilanz mit der webbasiertenSoftware. Ecospeed hat eine deutsche Tochterfirma mit Sitz in Brühl.