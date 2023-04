PARIS (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Worten ihrer Präsidentin noch nicht am Ende des Kampfes gegen die hohe Inflation angelangt. Es sei noch "ein kleines Stück Weg" zu gehen, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag in Paris. Die Länge hänge von einigen Faktoren ab, unter anderem den Auswirkungen der jüngsten Bankenturbulenzen. "Wir haben eine Inflation, die im Vergleich zu unserem Ziel zu hoch ist - und das schon seit einiger Zeit", sagte sie.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer