Exklusive Vermarktungspartnerschaft mit LG Ad Solutions / Ad Alliance kooperiert mit LG Ad Solutions, um datengesteuerte Werbung auf LG Smart TVs weiter auszubauen

Köln (ots) - 20. April 2023 - LG Ad Solutions, ein weltweit führender Anbietervon Connected TV (CTV) und Cross-Screen-Werbung, und Ad Alliance kooperieren inDeutschland, um einen kombinierten Einkauf für datengesteuerte CTV-Werbunginnerhalb der intelligenten Benutzeroberfläche von LG TV-Geräten in weitereneuropäischen Märkten anzubieten. Die Partnerschaft ist für ein Jahr exklusiv undknüpft an der bereits bestehenden Vermarktungspartnerschaft mit derinternationalen Schwester RTL AdAlliance an.Nach dem erfolgreichen Start in Italien wird die Zusammenarbeit nun aufÖsterreich, die Schweiz und mit der Ad Alliance in Deutschland ausgeweitet. Indiesen Ländern können Werbetreibende die fortschrittlichen Targeting-Fähigkeitenvon LG Ad Solutions nutzen sowie von dessen CTV-Werbeinventar profitieren, indemwirkungsvolle Werbeerlebnisse für die Zuschauer:innen geschaffen und fürWerbekunden optimierte Mediainvestments ermöglicht werden. Werbetreibende könnenspezifische Zielgruppensegmente adressieren, die u. a. auf Altersgruppen,soziodemografischen Daten sowie auf speziellen Interessen basieren. Dazu gehörenauch Haushalte, die ihren Smart TV nicht an das lineare Kabel- oderSatellitenfernsehen angeschlossen haben. LG Ad Solutions ergänzt das AdAlliance-Portfolio optimal, da CTV-Formate eine Brücke zwischen dem linearenFernsehen und dem On-Demand/OTT-Konsum von Inhalten auf dem größten Bildschirmim Wohnzimmer schlagen. Alle Formate sind interaktiv und ermöglichen es denZuschauern, direkt auf die beworbenen Produkte und Inhalte zuzugreifen.Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance: "Smart TVs sind ein Gamechanger fürdas Medium TV, die Zusammenarbeit mit LG Ad Solutions ist daher eine wichtigestrategische Partnerschaft und eine attraktive Ergänzung zu unserem Portfolio.Die Attraktivität und hohe Nachfrage nach CTV-Werbung liegt in der Kombinationaus den hohen Reichweiten des TV-Screens und der Adressierbarkeit von hohenAffinitäten. Durch diese Kooperation können wir auf LG Geräten den 'FirstTouchpoint' auf dem Big Screen bieten - prominent, reichweiten- undzielgruppenstark. Darüber hinaus haben Werbepartner bei Bedarf die Möglichkeiteines pan-europäischen Connects über unsere Schwester RTL AdAlliance."Ed Wale, VP Europe LG Ad Solutions, ergänzt: "LG Ad Solutions expandiert aufinternationaler Ebene und in Kooperation mit Ad Alliance und RTL AdAllianceerweitern wir unsere Möglichkeiten, in Europa mehr als neun Millionen LG SmartTVs zu erreichen. Damit erhalten noch mehr Werbetreibende in Europa Zugang zufortschrittlichem Audience Targeting auf Basis unserer proprietären Daten, zuPremium-Werbeplatzierungen auf dem LG Smart TV Homescreen sowie die Möglichkeit,