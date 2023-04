TEL AVIV (dpa-AFX) - Deutschland und Israel haben in dieser Woche weitere Gespräche über das israelische Raketenabwehrsystem Arrow 3 aufgenommen. Ziel der "fortgeschrittenen Verhandlungen" sei es, eine detaillierte Vereinbarung über die Lieferung an Deutschland zu erarbeiten, hieß es am Donnerstag aus dem israelischen Verteidigungsministerium.

Der Leiter der israelischen Verhandlungsgruppe, Mosche Patel, sprach von einem "wichtigen Meilenstein", der die Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter stärken werde. "Wir freuen uns auf einen fruchtbaren Verhandlungsprozess in den vor uns liegenden Wochen".