10 Jahre nach Rana Plaza Arbeitsbedingungen in Gerbereien und Fabriken für Schuhe und Leder immer noch katastrophal

Berlin (ots) - Das nach dem Rana-Plaza-Unglück geschlossene Abkommen zu

Brandschutz und Gebäudesicherheit (International ACCORD) in Bangladesch und

Pakistan umfasst bis heute nicht Gerbereien und Fabriken für Schuhe und

Lederwaren. Die Arbeitsbedingungen in dieser Branche sind miserabel, die

Verpflichtungen des Abkommens könnten Abhilfe leisten. INKOTA fordert die

Ausweitung des Accords auf Gerbereien, Schuh- und Lederfabriken.



" Arbeit im Akkord und ohne feste Verträge, unbezahlte Überstunden,

ungeschützter Kontakt mit giftigen Chemikalien - Arbeiterinnen und Arbeiter in

der Leder- und Schuhbranche arbeiten unter furchtbaren Bedingungen. Dagegen hat

der Internationale ACCORD das Leben für zwei Millionen Bekleidungsarbeiterinnen

und -arbeiter in Bangladesch entscheidend verbessert. Fabriken sind sicherer und

Arbeiterinnen und Arbeiter können über einen wirksamen und transparenten

Beschwerdemechanismus selbst Sicherheitsverbesserungen einfordern. Es ist ein

Skandal, dass diese Fortschritte noch nicht in der Leder- und Schuhbranche

angekommen sind! ", erklärte Berndt Hinzmann, Referent für Wirtschaft und

Menschenrechte bei INKOTA.