GOLDMAN SACHS stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 795 auf 790 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die am 2. Mai anstehenden Quartalszahlen der Bank dürften eine 50-prozentige Steigerung des Vorsteuergewinns belegen, der von einer starken Umsatzentwicklung sowie Kostendisziplin profitiert haben sollte, schrieb Analyst Gurpreet Singh Sahi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 19:52 / HKT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 6,538EUR gehandelt.