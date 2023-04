Tesla-Aktie crasht – Ist Elon Musk mit den Preissenkungen zu weit gegangen?

Die Tesla-Aktie befindet sich auf Talfahrt, nachdem das Unternehmen einen Rückgang der Gewinne gegenüber dem Vorjahr gemeldet hat. Tesla-Chef Elon Musk wies im Earnings Call auf "wirtschaftliche Unsicherheit" hin, die die Nachfrage nach Autos beeinträchtigen könnte. Auch die Unterauslastung der neuen Produktionsanlagen und die höheren Kosten könnten die Margen belasten.

Die Analysten blicken allerdings hauptsächlich auf die Preissenkungen und darauf, wie weit das Unternehmen gehen wird, um die Nachfrage anzukurbeln. Bislang hat das Unternehmen in diesem Jahr die Preise für das Model 3 und das Model Y in den USA sechs Mal gesenkt. Am Donnerstag hat Tesla auf seiner Website die US-Preise für seine Premium Elektrofahrzeuge Model S und X allerdings angehoben. Wie Reuters berichtet, sind die Preise trotzdem immer noch 20 Prozent niedriger als zu Beginn des Jahres. Analysten befürchten, dass dies die Margen weiter drücken wird.