Hamburg (ots) - 96.000 unbesetzte Stellen im IT-Bereich zählte Bitkom für das

Jahr 2021

(https://t3n.de/news/fachkraftemangel-it-unbesetzte-stelle-kosten-1469959/) . Um

einen noch detaillierteren Blick über die Lage des Arbeitsmarkts zu gewinnen,

analysierte das Technologieunternehmen WorkGenius (http://www.workgenius.com/de)

im vergangenen Jahr, in welcher deutschen Stadt der höchste Bedarf an

IT-Fachkräftenherrschte (https://www.workgenius.com/de/it-fachkaeftemangel-diese

-programmiersprachen-werden-am-dringendsten-gesucht/) . Nun legen die Hamburger

ihre Studie für das Jahr 2023 neu auf. Dafür wurden mehr als 120.000

Stellenausschreibungen für hiesige IT-Jobs analysiert. Ebenso hat das Hamburger

Technologieunternehmen festgestellt, welche Programmiersprachen am gefragtesten

in Deutschlands Großstädten sind.



Das deutsche Silicon Valley liegt weiterhin am Main





Wie das Ranking zeigt, verteidigt Frankfurt am Main nicht nur den Titel derinoffiziellen Finanzhauptstadt Deutschlands, sondern auch den Ruf als heimlichesIT-Mekka der Bundesrepublik. Insgesamt werden hier 12.089 IT-Stellenausgeschrieben, was fast eine Verdopplung der im letzten Jahr erfassten Stellendarstellt (6.600). In absoluten Werten landen die Hessen somit zwar hinterBerlin (19.914), München (16.605) und Hamburg (13.058) nur auf Platz vier. InRelation zur Gesamtbevölkerung jedoch kommen die Frankfurter auf rund 1.582Stellen je 100.000 Einwohner:innen - Spitzenwert im Ranking. Übrigens: Java istauch hier mit 1.397 Ausschreibungen die gefragteste Programmiersprache.Auf Platz zwei folgt, ebenso analog zum Vorjahr, die eigentlich für ihreAutomobilindustrie bekannte Stadt Stuttgart. In der Hauptstadt des "Ländles"verteilen sich 9.009 (2022: 5.325) vakante Stellen auf die knapp 630.000Einwohner:innen, was etwa 1.430 Stellen je 100.000 Einwohner:innen entspricht.Auch in Stuttgart ist der Java-Bedarf mit 1.207 Ausschreibungen am größten.Platz drei geht in diesem Jahr nach Düsseldorf. IT-Fachkräfte können sich hierzwischen 6.989 Stellenausschreibungen entscheiden. Dies bedeutet eine Quote vonrund 1.125 pro 100.000 Einwohner:innen. Hier wird SQL mit 706 Ausschreibungen amhäufigsten gesucht. Somit verdrängen die Rheinländer München vom symbolischenSiegertreppchen.Java-Entwickler:innen sind am begehrtestenFachkräfte, welche die objektorientierte Programmiersprache Java beherrschen,haben laut Untersuchung die größte Auswahl an möglichen Arbeitsplätzen: Ininsgesamt 24.901 Ausschreibungen wird diese Programmiersprache als gesuchteKompetenz angegeben. Damit landet Java erneut auf dem ersten Platz des Rankingsund ist nach wie vor die gefragteste Programmiersprache im Land. Auf Platz zwei