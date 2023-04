Klinikum Bielefeld eröffnet Zentrum für roboterassistierte Chirurgie OWL (FOTO)

Bielefeld (ots) - Das Klinikum Bielefeld hat ein modernes Zentrum für

roboterassistierte Chirurgie eröffnet, in dem die roboterassistierten

Chirurgiesysteme mit den Namen "Da Vinci" und MAKO© in den Bereichen der

Weichteil- und Knochenchirurgie eine wichtige Rolle spielen. Die

roboterassistierte Chirurgie ist eine der modernsten Entwicklungen auf dem

Gebiet der minimalinvasiven Chirurgie und bietet zahlreiche Vorteile für

Patient*innen und Operarteur*innen.



Roboter sind in der Chirurgie zunehmend zu wichtigen Helfern bei komplexen,

minimalinvasiven Eingriffen geworden. Die Roboter dienen als verlängerter Arm

der Chirurg*innen und ermöglichen höchste Präzision und maximale

Sichtgenauigkeit. Der MAKO© Roboterarm wird bereits seit 2018 in der

Orthopädischen Klinik des Klinikums Bielefeld - Mitte eingesetzt und erhält nun

mit dem Da Vinci Roboter einen "Kollegen", der zu den modernsten

Operationssystemen in Europa gehört. Das Klinikum Bielefeld ist das einzige Haus

in Ostwestfalen das sowohl die Weichteil- als auch die Knochenchirurgie

roboterassistiert realisiert. Für die Ausstattung des Zentrums für

roboterassistierte Chirurgie investierte das Klinikum Bielefeld 10 Mio. Euro.