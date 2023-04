Scaled Agile, Inc. verbessert funktionsübergreifende Teamplanung in SAFe® Studio durch Rentouch-Akquisition

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Boulder, Colo. (ots/PRNewswire) - Scaled Agile, Inc., Anbieter von SAFe ®, dasweltweit führende System für Business Agility, gab heute die Übernahme vonRentouch bekannt, einem in der Schweiz ansässigen Unternehmen, das sich aufSoftware zur Visualisierung von agilen Planungsereignissen über mehrere agileTeams hinweg mit SAFe spezialisiert hat. Diese strategische Akquisition wirdSAFe ® Studio, die Online-Plattform von SAFe zum Erlernen, Anwenden undVerwalten von unternehmensweiten SAFe-Implementierungen, erweitern.Eine entscheidende Erfahrung in SAFe ist ein regelmäßiges, in der Regelvierteljährliches Planungs- und Abgleichsereignis, bei dem mehrere agile TeamsLieferziele und Abhängigkeiten verwalten. Die PI-Planung ("PI" ist die Abkürzungfür Planning Interval) ist der Schlüssel zu den verbessertenGeschäftsergebnissen, für die SAFe bekannt ist. Rentouchs Vorzeigeprodukt https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3842262-1&h=1184239171&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3842262-1%26h%3D3209174518%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fpiplanning.io%252F%26a%3Dpiplanning.io&a=piplanning.io ist eineSaaS-Lösung, die diese Erfahrung für Organisationen, die SAFe persönlich undvirtuell praktizieren, ermöglicht und verbessert. piplanning.io genießt dasVertrauen von Global-2000-Organisationen und wird in zahlreichen Brancheneingesetzt, darunter Finanzdienstleistungen, Automobilindustrie, Behörden undTelekommunikation."Durch die Integration der innovativen Software von piplanning.io in unserePlattform können wir Unternehmen, die PI Planning auf der ganzen Welt einsetzen,eine wirklich immersive und kollaborative Erfahrung bieten", so Chris James, CEOvon Scaled Agile, Inc. "Diese Akquisition passt zu unserer Verpflichtung, dieumfassendste und benutzerfreundlichste Erfahrung in SAFe Studio zu bieten."piplanning.io hat die Art und Weise revolutioniert, wie Teams in SAFezusammenarbeiten und ihre Arbeit verwalten. Mit dieser Übernahme wird ScaledAgile, Inc. in der Lage sein, SAFe Studio (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3842262-1&h=2553712339&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3842262-1%26h%3D44061701%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.newswire.ca%252Fnews-releases%252Fsafe-r-6-0-and-safe-r-studio-platform-changing-the-way-enterprises-achieve-business-agility-809647140.html%26a%3DSAFe%2BStudio&a=SAFe+Studio) , dieim letzten Monat angekündigt wurde, weiter zu verbessern, indem es Benutzerneine intuitive und nahtlose Möglichkeit bietet, Iterationen zu planen, Risiken