Tesla – erstes Ziel 145 Dollar

Wer mutig ist shortet Tesla. Dabei würden wir im Hebel etwas Luft lassen, denn die Aktie zeigt immer wieder dynamische Erholungen. Der Anstieg von 100 Dollar auf rund 215 Dollar im Frühjahr sollte konsolidiert werden. Bei 145 Dollar liegt das 61,8 Prozent Retracement, was für die Bären ein erstes Ziel sein könnte.

Tesla hat innerhalb weniger Wochen von 100 Dollar auf 215 Dollar zugelegt. Die Hälfte dieses Anstiegs sollte korrigiert werden, was uns in die Region 140 Bis 145 Dollar bringt. Unser erstes Korrekturziel.

Tesla ist auf dem Weg ein sehr erfolgreicher „normaler” Autobauer zu werden. Die Margen nähern sich an, die Umsätze hängen an Konjunkturzyklen. Nun passt sich auch die Bewertung zunehmend der Normalität an. Das läuft in Wellen ab, die erste Welle haben wir im Herbst / Winter 2022 gesehen, nun folgt möglicherweise die zweite Welle.

Mit großer Spannung waren die Quartalszahlen von Tesla erwartet worden. Denn der Hersteller von Elektroautos hat seit Jahresanfang mehrere größere Preissenkungsrunden vollzogen, die das Geschäft in Schwung brachten. Die Frage ist nur zu welchem Preis. Die Erlöse wuchsen zwar gegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent auf 23,3 Mrd. Dollar. Analysten hatten jedoch mit etwas mehr gerechnet. Unter dem Strich verdiente Tesla 2,5 Mrd. Dollar und damit 24 Prozent weniger als vor einem Jahr. Negativ stieß vor allem der Rückgang der Bruttomarge von rund 29 auf 19 Prozent auf – die Preissenkungen hinterlassen ihre Spuren. Zudem lag der Umsatz im Automobilbereich unter dem des Schlussviertels 2022. Und der Free Cashflow war bereinigt um die Erlöse aus dem Verkauf von CO2-Credits negativ.

Elon Musk macht mit seinem Starship-Testflug am Donnerstag Schlagzeilen. Die Rakete kam nach wenigen Minuten wieder runter, was auch für die Tesla-Aktie gilt. Am Donnerstag geht über acht Prozent nach unten.

