Dongguan, China (ots) - Huawei gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein

bisheriges ERP-System durch sein MetaERP-System ersetzt hat, über das es die

volle Kontrolle hat. Dabei würdigte Huawei im Rahmen einer Preisverleihung die

Mitarbeiter:innen und Teams, die entscheidende Beiträge zu diesem Projekt

geleistet haben.



ERP (Enterprise Resource Planning) ist das wichtigste IT-System für die

Unternehmensverwaltung. Huawei führte 1996 das MRP-(Manufacturing Resource

Planning)-II-System ein und erweiterte es später mit mehreren iterativen

Upgrades zum ERP-System. Das alte ERP-System war das Kernsystem, das den

Unternehmensbetrieb und die schnelle Entwicklung von Huawei mehr als 20 Jahre

lang unterstützte. Es beförderte die effizienten Geschäftsabläufe von Huawei,

die jedes Jahr viele Milliarden Dollar umsetzen, in mehr als 170 Ländern und

Regionen weltweit.





Im Jahr 2019 sah sich Huawei zunehmend mit externem Druck und geschäftlichenHerausforderungen konfrontiert. Das Unternehmen beschloss, ein vollständigselbstgesteuertes MetaERP-System zu entwickeln, um das alte ERP-System zuersetzen. Dies war das umfangreichste und komplexeste Transformationsprojekt,das Huawei je durchgeführt hat. In den vergangenen drei Jahren hat Huaweierhebliche Ressourcen investiert und mehrere Tausend Mitarbeiter:innen fürdieses Projekt abgestellt, während das Unternehmen gleichzeitig mit Partnern ausder Industrie und dem Ökosystem zusammenarbeitete, um die damit verbundenenHerausforderungen zu bewältigen. Dieses neue, zukunftsweisende, extrem großangelegte und cloud-native MetaERP-System ist bereits in Betrieb gegangen undhat das alte ERP-System ersetzt.MetaERP wickelt derzeit bereits 100 % der Geschäftsszenarien und 80 % desGeschäftsvolumens von Huawei ab. MetaERP hat bereits die Tests der monatlichen,vierteljährlichen und jährlichen Abrechnungen bestanden und gewährleistet dabeinull Fehler, null Verzögerungen und null buchhalterische Anpassungen.Tao Jingwen, Vorstandsmitglied von Huawei und Leiter der Abteilung für Qualität,Geschäftsprozesse und IT-Management, sagte: "Vor mehr als drei Jahren wurden wirvon unserem alten ERP-System und anderen zentralen Betriebs- undManagementsystemen abgeschnitten. Seitdem konnten wir nicht nur unser eigenesMetaERP aufbauen, sondern auch die Umstellung bewältigen und seine Fähigkeitenunter Beweis stellen. Heute können wir mit Stolz verkünden, dass wir dieBlockade durchbrochen haben. Wir haben überlebt!"Huawei hat die vollständige Kontrolle über MetaERP, das mit anderenHuawei-Systemen wie EulerOS und GaussDB aufgebaut wurde. Huawei hat auch mitPartnern zusammengearbeitet, um fortschrittliche Technologien wie eineCloud-native Architektur, metadatengesteuerte Multi-Tenant-Architektur undEchtzeit-Intelligenz in das MetaERP-System zu integrieren und so dieService-Effizienz und Betriebsqualität erheblich zu verbessern. DieLeitprinzipien von Huawei sind der Aufbau einer möglichst einfachen Architekturmit der bestmöglichen Qualität und die Bereitstellung der bestmöglichenErfahrung zu den geringstmöglichen Kosten. In einer Reihe von Bereichen,darunter ERP und PLM, wird Huawei weiterhin mit Partnern zusammenarbeiten, umeffizientere und sichere Kernsysteme für Unternehmen zu entwickeln, die keinenEinschränkungen unterliegen.Sabrina Meng, Huaweis Rotating Chairwoman und CFO, sagte: "Technologiesprüngeerfordern handwerkliches Geschick und jahrelange Erfahrung. Noch wichtiger istjedoch, dass wir einen offenen Geist brauchen, um Sprünge in unserer Denkweisevoranzutreiben. Ohne die Unterstützung unserer Partner wären wir nicht in derLage gewesen, MetaERP zu entwickeln. Innovation ist nur mit einem offenen Geistmöglich, und ein Erfolg ist nur möglich, wenn wir zusammenarbeiten."Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel derWeltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direktoder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhenhat weltweit 197.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen dreiGeschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 105.000 Mitarbeiter:innen im BereichForschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- undEntwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. InDeutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größteeuropäische Forschungszentrum von Huawei.