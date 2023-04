Canada Silver Cobalt hält nach erneutem Abstecken von zusätzlichen 800 Hektar zur Erweiterung des Lithium-Cäsium-Projekts St-Denis nun einen Grundbesitz von insgesamt 26.373 Hektar

Coquitlam, British Columbia, 20. April 2023 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Grundbesitz zwischen den Townships Sangster und Potter im Bezirk Cochrane, Ontario, durch Abstecken von 38 neuen Claims mit 799,8 Hektar Grundfläche, die an den Claim-Block Sangster angrenzen, erweitert hat. Damit verfügt das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem ursprünglichen Optionsgeber über insgesamt 111 Claims auf 2.337 Hektar (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. November 2022). Die neu abgesteckten Claims befinden sich zu 100 % im Besitz von Canada Silver Cobalt Works.

Wichtige Punkte

- Die zusätzlichen 799,8 Hektar umfassen mehrere Pegmatite, die von Noranda im Jahr 1995 kartiert wurden, sowie eine 130 m breite und 1 km lange Zone, die von Noranda als Pegmatit interpretiert wurde.

- Damit erhöht sich der Grundbesitz von CCW auf 26.373 Hektar rund um den Case Lake-Batholith, sodass das Unternehmen eines der größten Landpakete in diesem geologischen Umfeld hält.

- CCWs Blöcke Sangster und St-Denis befinden sich in einem ähnlichen geologischen Umfeld wie das nahe gelegene Lithiumprojekt Case Lake von Power Metals.

Mit der neuen Absteckung erhöht sich die Gesamtfläche des Projekts St-Denis auf 26.373 Hektar (einschließlich 24.036 Hektar im Block St-Denis Main und 2.337 Hektar im Block Sangster). Damit umfasst das Projekt eines der größten Landpakete im aufstrebenden LCT-(Lithium-Cäsium-Tantal)-Pegmatitgebiet Case Lake im Nordosten Ontarios. Das Konzessionsgebiet ist strategisch über einem für Pegmatitmineralisierungen idealen geologischen Milieu positioniert, was durch eine Reihe von Beobachtungen von Pegmatit in Aufschlüssen sowie in Bohrkernen in den Dateien der historischen Bewertungsarbeiten und staatlichen Kartierungen belegt wird. Das Projektgebiet ist das ganze Jahr über leicht zugänglich, liegt in der Nähe von Dienstleistungs- und Zulieferfirmen in den Bergbaugemeinden Timmins und Cochrane und befindet sich im Streichen eines bekannten LCT-(Lithium-Cäsium-Tantal)-Pegmatitvorkommens (LCT-Pegmatitschwarm Case Lake).