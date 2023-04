„Eigenständigkeit in Wissenschaft und Technologie ist der Schlüssel zur Modernisierung Chinas."

GUANGZHOU, China, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Eröffnungszeremonie des „Understanding China – GBA Dialogue" fand am 19. April unter dem Motto „Chinesische Modernisierung und neue Chancen für die Welt" statt, mit dem Ziel, der Welt zu einem besseren Verständnis Chinas zu verhelfen und die hochwertige Entwicklung der Provinz Guangdong und der Greater Bay Area (GBA) insgesamt zu fördern.

Als Gastgeberstadt des Dialogs und zentrale Stadt der GBA ist Guangzhou eine wichtige Säule bei der Förderung von Eigenständigkeit und Selbstverbesserung bei wissenschaftlichen und technologischen Innovationen in der GBA und in ganz China.

Durch die tiefgreifende Umsetzung der innovationsgetriebenen Entwicklungsstrategie in den letzten Jahren hat Guangzhou große Veränderungen in der Gesamtlandschaft seiner wissenschaftlichen und technologischen Stärke erlebt und ist auf der globalen Innovationsleiter auf den zehnten Platz des ‚Nature Index 2022 Science Cities' aufgestiegen, wobei der Wissenschafts- und Technologiecluster „Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong" drei Jahre in Folge den zweiten Platz im Global Innovation Index belegt. Die Stadt hat mit der Aufnahme und dem Betrieb nationaler strategischer Wissenschafts- und Technologieplattformen wie dem Guangzhou Laboratory und dem GBA National Technology Innovation Center auch wichtige Durchbrüche bei strategischen Technologien erzielt. Guangzhou zeigt vor den Augen der Weltöffentlichkeit seine Stärke, denn es verfügt über eine solide Innovationskapazität und eine blühende industrielle Vitalität.

Gleichzeitig nutzt Guangzhou die unterstützende und führende Rolle der technologischen Innovation bei der qualitativ hochwertigen Entwicklung von Megastädten, um die Kultivierung von Unternehmensinnovationseinheiten zu stärken und die Technologieunternehmensmatrix kontinuierlich zu stärken und zu erweitern. Von den 145 inländischen börsennotierten Unternehmen in der Stadt sind 108 Hightech-Unternehmen, was 75 % entspricht. Zunächst wurde ein stufenbasiertes System zur Kultivierung von Technologieunternehmen geschaffen, mit Hightech-Unternehmen als Hauptakteuren und technologiebasierten KMU als unterstützender Kraft.