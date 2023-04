Carestone treibt Entwicklung bei nachhaltigen und skalierbaren Bauweisen voran und erreicht Spitzenergebnis in globalem ESG-Rating (FOTO)

Hannover (ots) -



- Carestone im Sustainalytics Rating unter den besten sechs Prozent der

bewerteten Immobilien-Projektentwickler weltweit

- Aktueller Fortschrittsbericht zur Nachhaltigkeit vorgelegt

- Gemeinsames Engagement mit der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

e.V. (DGNB) zur Entwicklung neuer Bewertungsklassen für Pflegeimmobilien



Die Carestone Gruppe präsentiert die neuesten Fortschritte in ihrer nachhaltigen

Ausrichtung: ein weiter verbessertes ESG-Rating (wobei ESG für Umwelt, Soziales

und Unternehmensführung steht), einen aktuellen Bericht zur Nachhaltigkeit, die

Realisierung des Holzmodulhybridobjektes in Kalbach und ein gemeinsames

Engagement mit der DGNB. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei Lösungen für

altersgerechte Immobilien, um ökologischen Herausforderungen und veränderten

regulatorischen Anforderungen zur staatlichen Förderung sowie steigenden

Erwartungen von Investoren, Betreibern und potenziellen Bewohnern von

Seniorenwohn- und Pflegeimmobilien zu begegnen. Das Unternehmen stärkt die

Position als Projektentwickler durch ein erweitertes Portfolio für diese

Immobilienklassen und richtet sein Engagement nach wie vor darauf aus,

altersgerechten Wohnraum für den hohen Bedarf in Deutschland zu schaffen.





"Wir planen Objekte, die den aktuellen KfW-Förderbedingungen entsprechen undkurzfristig auf den Markt kommen. Damit haben wir ein in unserem Segmentführendes Portfolio an langfristig funktionierenden Immobilienprojekten in derPipeline. Das ist ein hervorragender Beleg dafür, wie unser multidisziplinärerAnsatz zu Lösungen führt, welche die Bedürfnisse der Investoren, der Betreiber,der potenziellen Bewohner und der Umwelt in Einklang bringen", so Dr. KarlReinitzhuber, CEO von Carestone.Spitzenergebnis im Sustainalytics Rating: Carestone unter den besten sechsProzent weltweit"Unser verbessertes Ergebnis im Rating von 15,1 (Vorjahr 18,1 bezogen auf eineSkala von 0 bis 100, wobei 0 für das beste Ergebnis steht) zeigt, dass wir unserumfassendes Spezialwissen in der Entwicklung und dem Bau von altersgerechtemWohnraum gezielt ausbauen. Es freut uns, dass die renommierte SustainalyticsAgentur unsere Anstrengungen, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, bestätigt. DasErgebnis spiegelt zudem das sehr niedrige finanzielle Risiko durch ESG-Faktorenfür Investoren und Betreiber von Seniorenwohn- und Pflegeimmobilien wider", soHermann Deres, CFO und der für Nachhaltigkeit zuständige Geschäftsführer beiCarestone.Insgesamt rückte Carestone in der Kategorie 'Immobilien-Projektentwickler' von285 weltweit bewerteten Unternehmen auf Platz 16 (Vorjahr 35) vor. "Die mit dem