RBC stuft COCA-COLA CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 69 US-Dollar belassen. Der Getränkekonzern dürfte ein organisches Umsatzwachstum von 7,7 Prozent ausweisen, schrieb Analyst Nik Modi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit liege er deutlich unter der Konsensschätzung von 10,5 Prozent./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 06:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / 06:24 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 63,88USD gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Nik Modi

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 69

Kursziel alt: 69

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m