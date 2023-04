Übergeordnet befindet sich Verizon seit einem ausgeprägten Toppingmuster aus Ende 2020 in einem intakten Abwärtstrend, in einem ersten Schritt ging es hierbei auf 50,00 US-Dollar talwärts, in 2022 stürzte das Papier regelrecht auf eine langfristige Unterstützung um 35,00 US-Dollar ab. Zwar konnte zu Beginn dieses Jahres eine Erholungsbewegung zurück an 42,58 US-Dollar vollzogen werden, zuletzt hat sich der Wert aber wieder einmal sehr schwach entwickelt und steuert im heutigen Handelsverlauf direkt auf seine diesjährigen Tiefs zu. Dabei wird der Konzern erst am 25. April endgültige Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen.

SKS-Formation im Aufbau