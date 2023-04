Neiman Marcus und Brunello Cucinelli veranstalten einen Abend zur Feier der Premiere der exklusiven Icon Collection zu Ehren der Neiman Marcus Awards

Die Kollektion und die Kundenaktion verkörpern den einzigartigen Ausdruck der Marke des italienischen Designers, der durch die neu gestaltete Awards-Plattform noch verstärkt wird.

DALLAS, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- Neiman Marcus bringt die exklusive Brunello Cucinelli Icon Collection auf den Markt, die 50 Modelle in allen Kategorien umfasst, darunter Damen- und Herrenmode, Handtaschen und Schuhe. Die einzigartige Kollektion ist eine Hommage an die langjährige Partnerschaft zwischen dem Luxuseinzelhändler und dem Gründer, Vorstandsvorsitzenden und Creative Director der Marke, Brunello Cucinelli, der kürzlich mit dem Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion ausgezeichnet wurde.