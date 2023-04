Randstad stellt Fahrzeugflotte auf E-Antrieb um (FOTO)

Eschborn (ots) - In unseren Planeten investieren - so lautet das diesjährige

Motto des Earth Day am 22. April. Randstad hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030

die Emissionen zu halbieren und bis 2050 klimaneutral zu sein. Dafür investiert

Randstad unter anderem in die E-Mobilität seiner gesamten Fahrzeugflotte und

bekräftigt so sein Engagement für Nachhaltigkeit.



13.580 Fahrzeuge sind derzeit bei Randstad weltweit im Einsatz, 11,8% werden

bereits mit erneuerbaren Energien angetrieben. Der niederländische Mutterkonzern

hat seine insgesamt 3.830 Firmenfahrzeuge bereits umgerüstet. Bis 2030 wird die

Randstad Gruppe Deutschland folgen und ihren Fuhrpark mit aktuell 1.800 Autos

komplett auf E-Antrieb umstellen. Das ist eine Maßnahme, mit der Randstad - "Net

Zero" bis 2050 erreichen will - also eine strengere Variante der

Klimaneutralität, die den Fokus mehr auf die CO2-Reduktion legt.