Die Wahrscheinlichkeit für eine bald kommende Rezession in den USA liegt bei 100% - wenn die historischen Parameter aus der Finanzgeschichte nicht völlig daneben liegen. Dass die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession so überragend hoch ist, läßt sich an zwei Konjubnkturdaten zeigen, die heute erneut veröffentlicht wurden: der Philadelphia Fed Index und die US-Frühindikatoren (LEI). Für diese so offensichtliche wirtschaftliche Abkühlung aber sind die Aktienmärkte der Wall Street zu hoch bewertet. Die schwierigste Phase für die Märkte dürfte nun nicht mehr lange auf sich warten lassen: es ist die Zeitverzögerung zwischen der immer deutlicheren Abkühlung der Wirtschaft und der verzögerten Reaktion der US-Notenbank auf diese Abkühlung. Werden die nun vor allem in der nächsten Woche kommenden Zahlen der Tech-Giganten (und ihre Ausblicke) diese Phase einleiten?

Hinweise aus Video:

1. Taiwan: Chip-Exporte kollabieren – böses Omen für Apple?

2. Andre Stagge über Märkte, Schulden, Inflation, Zinsen

Das Video "USA: Wahrscheinlichkeit für Rezession? 100%!" sehen Sie hier..