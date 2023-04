LTS expandiert mit der Übernahme der Sorrel Wearable Technologie in den Bereich Biologika

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Andernach (ots) - Die LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG ("LTS"), ein führendespharmazeutisches Technologieunternehmen, das innovative Darreichungssyteme wieTransdermale Pflaster ("TTS"), Orale Wirkstoff-Filme ("OTF") und Micro ArrayPatches ("MAP") entwickelt und herstellt, gibt die Unterzeichnung einerVereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Sorrel Wearable InjectionDevices ("Sorrel") mit Sitz in Netanya, Israel, bekannt, der zur Eitan MedicalLtd ("Eitan Medical") gehört. Die Akquisition ist ein entscheidender Schritt inder Strategie der LTS, ihr Portfolio an Technologieplattformen für dieVerabreichung von Arzneimittel zu erweitern. Das Wearable Portfolio von Sorrelwird es LTS ermöglichen, das derzeitige Angebot über die passiven Technologien(TTS, OTF und MAP) hinaus zu erweitern und somit Bio-/Pharma-Partnern neueMöglichkeiten für die Verabreichung von Biologika eröffnen.Eitan Medical ist ein weltweit führendes Unternehmen für fortschrittlicheInfusionstherapien und zuverlässige, innovative Lösungen zur Verabreichung vonMedikamenten, die den Patienten in den Mittelpunkt der Behandlung stellen unddie Verabreichung von Medikamenten einfacher und sicherer machen. Innerhalb vonEitan Medicals bietet Sorrel innovative Lösungen für die subkutane Verabreichungvon Medikamenten insbesondere Biologika an. Die vernetzten Wearables ermöglichenes Patienten, die mit chronischen und stark belastenden Krankheiten leben, sichihre Medikamente sicher und effizient selbst zu verabreichen, ohne ihr täglichesLeben zu unterbrechen.Bas van Buijtenen, CEO von LTS, kommentierte: "Die Übernahme derSorrel-Plattform ist ein entscheidender Schritt für die LTS und katapultiert unsin die Welt der biotechnologischen Arzneimittel.Sie erfüllt unseren Purpose, denn die Sorrel-Plattform stellt eine wichtigeAlternative für Patienten dar, die bislang auf umständliche Behandlungen ineinem Krankenhaus oder einer Vielzahl von Injektionen oder Infusionen angewiesenwaren. Wir glauben, dass die Lösungen von Sorrel einen neuen Standard fürFunktionalität, Qualität, Zuverlässigkeit und Patientenkomfort bei Wearablessetzen wird. Die Sorrel-Plattform ist nun bereit für die Markteinführung undwird ihre Skalierung innerhalb der LTS-Organisation beschleunigen, wobei sie vonder globalen Reichweite und dem Ruf der LTS profitiert wird. Wir freuen uns, Dr.Andrei Yosef und sein talentiertes Team in unserem Unternehmen begrüßen zudürfen.Dr. Boaz Eitan, CEO und Chairman von Eitan Medical, kommentierte: "Sorrel hatsich zu einem führenden Unternehmen in seinem Bereich entwickelt. Die Übernahmeist somit ein Zeugnis für die Fähigkeiten von Eitan Medical. Diese Transaktion