Darling Ingredients erneut von Morningstar Sustainalytics als "ESG Industry Top Rated Company" ausgezeichnet

Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3841912-1&h=78851041&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3841912-1%26h%3D3219379520%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.darlingii.com%252F%26a%3DDarling%2BIngredients%2BInc.&a=Darling+Ingredients+Inc.)(NYSE: DAR) wurde von Morningstar Sustainalytics als ein in der ESG-Branche ambesten bewertetes Unternehmen im Jahr 2023 anerkannt. Im März 2023 erhieltDarling Ingredients eine ESG-Risikobewertung von 20,6 und damit platzierte sichdas Unternehmen gemäß der Bewertung von Sustainalytics unter den obersten vierProzent in der Lebensmittelbranche und unter den obersten zwei Prozent in derUnterbranche Verpackte Lebensmittel.Die ESG-Risikobewertungen von Morningstar Sustainalytics messen die Expositioneines Unternehmens gegenüber branchenspezifischen wesentlichen ESG-Risiken undwie gut ein Unternehmen diese Risiken verwaltet. Diese mehrdimensionale Methodezur Messung des ESG-Risikos kombiniert die Konzepte des Managements und desEngagements, um zu einer Bewertung des ESG-Risikos (d. h. einer Gesamtpunktzahlfür das ESG-Risiko oder das ESG-Risiko-Rating) zu gelangen, dasbranchenübergreifend vergleichbar ist. Die ESG-Risikobewertungen vonSustainalytics bieten ein quantitatives Maß für das nicht gemanagte ESG-Risikound unterscheiden zwischen fünf Risikostufen: vernachlässigbar, niedrig, mittel,hoch und schwerwiegend."Als Unternehmen nehmen wir unsere ESG-Verantwortung sehr ernst und freuen uns,dass unsere Bemühungen anerkannt werden", sagte Randall C. Stuewe, Chairman undCEO von Darling Ingredients. "Unser Leistungsversprechen ist einfach: Wireliminieren Abfall aus der Fleischindustrie und recyceln diese Produkte zu ihremhöchsten Wert. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unseres Geschäfts und wirverpflichten uns, unsere ESG-Performance kontinuierlich zu verbessern - nichtnur, um die Erwartungen unserer Stakeholder zu erfüllen, sondern weil wirglauben, dass es gut und richtig ist."Darling Ingredients verwertet essbare Nebenprodukte und Lebensmittelabfälle zunachhaltigen Produkten und ist ein führender Produzent erneuerbarer Energie. Esist das größte börsennotierte Unternehmen, das die 50 Prozent des Tieres, das esnicht auf den Teller schaffen, in wertvolle Zutaten verwandelt. DarlingIngredients stellt Lebensmittelzutaten her, die zur Herstellung vonGelatinekapseln für Pillen, Verdickungsmittel für Lebensmittel undKollagenpeptiden für Gesundheit und Ernährung verwendet werden. Das Unternehmenverkauft Zutaten an Unternehmen, die Futtermittel für Haus- und Nutztiere wie