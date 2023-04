Replica Analytics stellt Replica Synthesis 3.0 vor

„Es gibt eine ernsthafte Herausforderung in Bezug auf Daten, teilweise aufgrund immer strengerer Datenschutzanforderungen, die sich auf wichtige Forschung und Innovation im Gesundheitswesen auswirkt", sagt Dr. Khaled El Emam, Senior Vice President und General Manager von Replica Analytics. Dr. El Emam, Mitbegründer des Unternehmens und Canada Research Chair in Medical Artificial Intelligence (AI) (Professor für die Erforschung der künstlichen Intelligenz für die Medizin in Kanada) an der Universität Ottawa, entwickelt und setzt PETs seit zwei Jahrzehnten mit einem Hauptaugenmerk auf das Gesundheitswesen ein. „Synthetische Daten entwickeln sich schnell zu einem praktischen PET für den verantwortungsvollen Umgang mit Datenzugriffs- und -freigabeproblemen, ermöglichen eine umfassendere Datennutzung und erfüllen gleichzeitig die Anforderungen moderner Vorschriften wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des US Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)."

Synthetische Daten werden aus echten Daten generiert. Ein Modell, das maschinelles Lernen nutzt, erfasst die Muster in einem Originaldatensatz und generiert dann neue Daten aus diesem Modell, wobei es die Eigenschaften und Muster des Originaldatensatzes genau erfasst. Da synthetische Daten aus einem Modell generiert werden, besteht ein geringes Offenlegungsrisiko. Eine wachsende Zahl von Forschungsergebnissen liefert Beweise dafür, dass synthetische Daten das Datenschutzrisiko verringern und den Datennutzen aufrechterhalten können.