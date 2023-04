Fujifilm Europe führt neue virtuelle Messlösung ein, um die Herausforderungen zu bewältigen, denen Endoskopiker bei der Messung von Polypen gegenüberstehen

Diese Umfrage ergab, dass die Mehrheit der Endoskopiker derzeit Schwierigkeiten hat, Polypen korrekt zu messen, wobei fast drei Viertel der Befragten angaben, dass es ein präziseres Instrument zur Messung von Polypen geben müsse.

Zur Unterstützung von Endoskopikern hat Fujifilm Europe SCALE EYE auf den Markt gebracht, eine virtuelle Messlösung, die Endoskopiker bei der Einschätzung der Größe von Läsionen im Dickdarm unterstützt. SCALE EYE ist in die ELUXEO-Ultra-Plattform von Fujifilm integriert und ermöglicht es Endoskopikern, Polypen genauer zu messen und so Ärzte dabei zu unterstützen, die erforderliche Behandlung durch einfaches Drücken eines Schalters zu bestimmen.

Obwohl sich 90 Prozent der Endoskopiker über die Bedeutung der Polypenmessung einig sind, verwendet die Mehrheit visuelle Schätzungen, offene Biopsiezangen oder endoskopische Lineale anstelle innovativer Lösungen.

Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung in Europa und machte im Jahr 2020 12,7 Prozent aller neuen Krebsdiagnosen aus.[1] Die frühzeitige Erkennung und Diagnose von Krebs und Krebsvorstufenläsionen verbessert nachweislich die Patientenergebnisse.[2]

Prof Cesare Hassan, außerordentlicher Professor für Gastroenterologie, Humanitas University, Italien, sagte: „SCALE EYE ist eine bahnbrechende Technologie von Fujifilm. Sie ist keine Evolution, sondern eine Revolution. Dies verändert die Diagnostik grundlegend, denn vorher konnten wir die Läsion im Dickdarm nicht so genau messen. Dies ist auch von großem klinischen Interesse, da die Größe des Polypen Aufschluss darüber gibt, ob der Patient möglicherweise nach der Polypektomie überwacht werden muss."

Laut der Umfrage sind 88 Prozent der Endoskopiker der Meinung, dass die Charakterisierung von Polypen, die ebenfalls durch die CAD-EYE-Technologie von Fujifilm ermöglicht wird, entscheidend für eine genaue Diagnose ist.

Saskia Papa, Senior Product Manager bei Fujifilm Europe GmbH, stellte fest:

„Unsere neuen Forschungsergebnisse zeigen deutlich, dass SCALE EYE einen weiteren technologischen Fortschritt im Kampf gegen Darmkrebs darstellt. Diese Studienergebnisse spiegeln wider, was wir in allen unseren Märkten über die potenziell transformative Rolle dieser visuellen Messlösung bei der Erkennung und genauen Charakterisierung von Läsionen gehört haben. Mit SCALE EYE haben wir eine echte Chance, Ärzte bei der Verbesserung der Qualität der Koloskopie zu unterstützen, vom Screening bis zur Behandlung, und letztlich das Leben der Patienten zu verbessern. Wir freuen uns darauf, den Teilnehmern der ESGE Days 2023 in Dublin diese Technologie vorzustellen."