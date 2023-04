IBM wählt Baxter Planning für die Transformation der Service Supply Chain

Die SaaS Platform transformiert das Service Parts Management von IBM und ermöglicht jährliche Betriebskosteneinsparungen in zweistelliger Millionenhöhe

Die Cloud-basierte Lösung von Baxter Planning wird kommerzielle und ältere IT-Systeme ersetzen und IBM in die Lage versetzen, seinen Ersatzteilbestand zu optimieren, zu automatisieren und zu überwachen. Dies wird IBM in die Lage versetzen, unnötige Bestands- und Logistikkosten drastisch zu reduzieren und gleichzeitig den Kundenservice deutlich zu verbessern. Die Predictive Service Supply Chain-Lösung von Baxter nutzt künstliche Intelligenz (KI), um die Planung von Serviceteilen, den Betrieb, die Logistik, die Analytik und das Kundeneskalationsmanagement für alle IBM-Außendienstmitarbeiter weltweit zu automatisieren. Diese strategische Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen basiert auf jahrelanger Zusammenarbeit in den Bereichen Technologie und „Best Practices" und unterstützt die Vision des „Predictive Planning" von IBM.

Um die strikten Zwei-Stunden-Liefervereinbarungen mit seinen Kunden einhalten zu können, verwaltet IBM derzeit über 350.000 Teile und Produkte im Wert von mehr als 300 Millionen US-Dollar in einem aktiven Bestand, der strategisch über 74 Länder verteilt ist. Es wird erwartet, dass die Predictive Service Supply Chain-Lösung von Baxter IBM dabei helfen wird, die Kosten für die Serviceausführung und den Lagerbestand jährlich um mehrere Millionen US-Dollar zu senken. IBM ist davon überzeugt, dass die Lösung auch dazu beitragen wird, seinen bereits erstklassigen „Net Promoter Score" zu verbessern.

„Durch die Technologie, das Fachwissen und die Vision von Baxter bei der Automatisierung und Optimierung des gesamten Service Parts Management-Prozesses fiel unsere Wahl eindeutig auf Baxter", so Shannon Beecher, Vizepräsidentin der Service Supply Chain bei IBM, die die Predictive Planning-Initiative beaufsichtigt und mehr als 450 IBM Supply Chain-Experten weltweit leitet. „Die Plattform von Baxter Planning wird uns dabei helfen, unsere Kunden besser zu betreuen, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die Widerstandsfähigkeit unserer Lieferkette zu erhöhen", fügte sie hinzu.