Asante meldet Eingang einer unaufgeforderten, unverbindlichen Interessensbekundung, die nach Einschätzung des Board nicht im besten Interesse des Unternehmens oder seiner Aktionäre ist

- Nach Prüfung kam das Board of Directors in Abstimmung mit seinen Rechts- und Finanzberatern zu dem Schluss, dass die unverbindliche Interessensbekundung nicht im besten Interesse von Asante oder seinen Aktionären ist.

- Das Unternehmen hat die Absicht, weiter nach Finanzierungsalternativen zu suchen.

Vancouver, British Columbia, 20. April 2023 / IRW-Press / Asante Gold Corporation (CSE:ASE | GSE:ASG | FRANKFURT:1A9 | USOTC:ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) gab bekannt, dass es eine unaufgeforderte, unverbindliche und an Bedingungen geknüpfte Interessensbekundung (die „unverbindliche Interessensbekundung“) seitens Fujairah Holding LLC erhalten hat, die 11,43 % der im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens hält („Fujairah“) und ihr Interesse am Erwerb sämtlicher ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien, die nicht von Fujairah gehalten werden, bekundet; das Board of Directors des Unternehmens (das „Board“) hat das Angebot geprüft und beschlossen, dass es nicht im Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre ist.

Als Reaktion auf die unverbindliche Interessensbekundung bildete das Board einen Sonderausschuss aus unabhängigen Directors (der „Sonderausschuss“), um die unverbindliche Interessensbekundung zu prüfen.

In der unverbindlichen Interessensbekundung wurde als Bargegenleistung ein Preis von C $ 2,20 pro Stammaktie genannt. Nach einer Überprüfung kam das Board in Abstimmung mit den Finanz- und Rechtsberatern des Unternehmens zu dem Schluss, dass die unverbindliche Interessensbekundung an hohe Bedingungen geknüpft ist und den kurzfristigen Finanzierungsbedarf von Asante nicht deckt.

Die unverbindliche Interessensbekundung war an die Erfüllung einer Reihe von Bedingungen geknüpft, unter anderem den Abschluss einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung während einer längeren Exklusivitätsfrist, die Aushandlung eines verbindlichen Vertrages und den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden und der Aktionäre. Eine Auflage in der unverbindlichen Interessensbekundung war ferner, dass Asante alle derzeitigen Gespräche und Verhandlungen mit sämtlichen Personen außer Fujairah in Bezug auf Verbindlichkeiten oder eine Eigenkapitalfinanzierung gleich welcher Art einstellt, was eine unannehmbare Bedingung war, da das Unternehmen somit verschiedene Alternativen hätte aufgeben müssen, die es derzeit zwecks Befriedigung seines kurzfristigen Finanzbedarfs verfolgt.