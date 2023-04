ADAC-Präsident Reinicke zeigt Verständnis für Klimaaktivisten

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mahnte die Letzte Generation, mit Aktionen wie Straßenblockaden keine Menschenleben zu gefährden. Es sei unverantwortlich, wenn dadurch Rettungskräfte und Krankentransporte behindert würden, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitag). "Rettungswege müssen frei bleiben."

Die Letzte Generation sorgt mit Straßenblockaden immer wieder für Ärger und Schlagzeilen. In Berlin blockierten Aktivisten am Donnerstag erneut wichtige Verkehrswege. Für die kommenden Tage kündigte die Gruppe weitere Protestaktionen an. Ab Montag will sie nach eigenen Angaben versuchen, die gesamte Hauptstadt lahmzulegen. Die Aktivisten fordern die Bundesregierung auf, einen Plan zum Erreichen des international angestrebten 1,5-Grad-Ziels vorzulegen, mit dem man die schlimmsten Folgen der Erderwärmung verhindern will.