OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Bevölkerungsstatistik:

"Wer keinen Asylanspruch hat, müsste eigentlich abgeschoben werden. Da das meist nicht geschieht, müssen diese Menschen oft über Jahre weiter in Asylunterkünften leben, ohne das Recht auf Arbeit zu haben, sie werden in die Illegalität gedrängt. Das ist zutiefst menschenunwürdig. Das Treibenlassen in der Migrationspolitik muss endlich ein Ende haben. Die Ampel-Koalition muss klar entscheiden, wie viele Menschen aufgenommen werden können, welche Qualifikationen sie haben sollen und welche Fluchtgründe anerkannt werden sollen. Sind diese Entscheidungen grundsätzlich gefallen, müssen sie durchgesetzt werden, auch wenn dafür etwa Grenzkontrollen notwendig sind."/yyzz/DP/he