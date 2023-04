Sai Life Sciences eröffnet SSRL, eine spezielle Forschungseinrichtung für Schrödinger, auf seinem F&E-Campus Hyderabad

Vollständig ausgestattete Labore für Teams mit bis zu 75 Mitgliedern, die in 100 Tagen betriebsbereit sein können

HYDERABAD, Indien, 21. April 2023 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, einen von Indiens am schnellsten wachsenden globalen Organisationen für Auftragsforschung, Entwicklung und Fertigung (Contract Research, Development and Manufacturing Organisations, CRO-CDMO), gab heute die Eröffnung der Sai Schrödinger Research Laboratories (SSRL) auf seinem F&E-Campus in Hyderabad in Indien bekannt. Die Anlage wurde von Dr. Karen Akinsanya, Präsidentin von F&E, Therapeutik bei Schrödinger Inc., in Anwesenheit von Mitgliedern des Führungsteams von Schrödinger und Sai Life Sciences eingeweiht.