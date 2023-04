BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 134,2EUR gehandelt.

Zum Wochenausklang richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf Wirtschaftsdaten: In der Eurozone werden die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global erwartet. Die Unternehmensumfrage gilt als verlässlicher Konjunkturindikator. Auch in den USA veröffentlicht S&P seine Umfrageergebnisse. Dort steht aber der wesentlich ältere Indikator ISM, der etwas später im jeweiligen Monat veröffentlicht wird, stärker im Mittelpunkt./bgf/mis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Freitag zu Handelsbeginn nur wenig bewegt. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,06 Prozent auf 134,19 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug stabil 2,43 Prozent.

