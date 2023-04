Der Kurs von Mercedes-Benz stieg dagegen vorbörslich um fast drei Prozent. Zu den am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen merkte die Bank JPMorgan an, diese verdeutlichten die große Preissetzungsmacht des Autobauers und mithin die Profitabilität.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt sind am Freitag nach dem schwächeren Vortag keine großen Sprünge zu erwarten. Der X-Dax signalisierte am Freitagmorgen knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel den Dax fast unverändert bei 15 793 Zählern. Auf Wochensicht steht der deutsche Leitindex aktuell knapp im Minus. Nach der Kursrally von fast zehn Prozent seit dem jüngsten Tief im März ist dem Leitindex in dieser Woche unter der Marke von 16 000 Punkten die Puste ausgegangen. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte sich zum Auftakt kaum bewegen.

