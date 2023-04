Mehrfach hat Tesla bereits die Preise gesenkt. Damit wächst der Druck auf die etablierte Konkurrenz. Doch auch Tesla könnte zum Opfer des eigenen Wachstums werden. Den Gewinneinbruch hat Tesla-Chef Elon Musk einkalkuliert. Nach Jahren mit Rekordgewinnen will Tesla nun mit Rabatten den Absatz ankurbeln und sich so Marktanteile sichern. Auf dieser Basis will Musk dann in einer zweiten Runde die Software für autonomes Fahren nachliefern und Gewinne erzielen. Nach 3,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum verdiente Tesla im ersten Quartal nur noch 2,5 Milliarden US-Dollar, die operative Gewinnmarge fiel von 19,2 auf 11,4 Prozent. Insbesondere im größten Automobilmarkt der Welt kommt Tesla unter Druck. Im 1. Quartal 2023 führt BYD die Meldestatistik für Elektroautos in China an und hat Tesla überholt.

