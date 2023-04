PLATO und iqs werden PeakAvenue / Ganzheitliche Abbildung des Produktlebenszyklus durch die einzigartige Kombination aus FMEA, Systems Engineering und CAQ entlang des Digital Thread (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Lübeck (ots) - Die beiden international renommierten Firmen PLATO GmbH und iqs

Software GmbH fusionieren zur PeakAvenue GmbH. Hiermit vereinigt sich die

ausgewiesene Engineering Plattform e1ns mit dem Quality Center, dem CAQ-System

von iqs, und repräsentieren den Produktentstehungsprozess entlang des gesamten

Digital Thread.





Die starke und einheitliche Markenidentität spiegelt die gemeinsamen Stärken derbeiden Software-Unternehmen wider. Seit dem Zusammenschluss im Sommer 2022 istbereits vieles zusammengewachsen: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, daserweiterte und verknüpfte Produktportfolio und die gemeinsamen Auftritte, bspw.auf der Control vom 9. - 12. Mai 2023 in Stuttgart.Mit dem Zusammenschluss eröffnen sich den jeweiligen Bestandskunden neueMöglichkeiten auf eine tief integrierte Lösung zuzugreifen - und das aus einerHand des hochkompetenten Teams. Das gilt insbesondere für Neukunden.Gleichwohl sind die jeweiligen Produkte weiterhin erhältlich - nur stärker.Kommunikationsplattform, Lessons Learned Prozess und Transparenz der Lieferkettesind die Schlüsselkomponenten des Digital Thread entlang des ProduktlebenszyklusUnter dem Motto "The straight path along the digital thread" steht eindurchgängiges, webbasiertes Engineering- und Qualitätsmanagement-System über dengesamten Produktlebenszyklus im Fokus - eben das Beste aus zwei Welten.Die einzigartige Kombination der beiden Systeme bietet erstmalig einedurchgängige Nutzung von Spezifikationen in Form von Zeichnungs- undMerkmalsdaten über den gesamten Produktlebenszyklus. Die aktive Verzahnung derEngineering- und Qualitätsprozesse schafft die Datenbasis um alleEntscheidungen, Maßnahmen und Ergebnisse entlang des Digital Threadnachvollziehbar darzustellen und auszuwerten. Auch die Lieferantenprozessekönnen hier lückenlos eingebunden werden.Damit versetzt die Kommunikationsplattform Unternehmen und derenunterschiedliche Disziplinen in die Lage, vorausschauend und effektiv mit allenBeteiligten zu kommunizieren und eine einheitliche sowie durchgängige Sicht aufihre Produkt- und Prozessdaten in Echtzeit zu erhalten - im gesamtenProduktentstehungs- und Lieferkettenprozess.Projektrisiken proaktiv im GriffDabei spielt auch der Lessons Learned Prozess innerhalb des Digital Thread einewichtige Rolle. Um Wiederholfehler zu vermeiden, werden Erkenntnisse, diewährend eines Projekts, aber auch bei Neuauflagen und Varianten eines Produktesgewonnen wurden, erfasst und analysiert und anschließend über Quality Loopsdirekt an die richtige Stelle im Projekt verteilt. Beteiligte werden aktiv übermoderne Kommunikationsmethoden und festgelegte Regeln informiert. Damit wirdsichergestellt, dass alle Mitwirkenden die aktuellen Daten nutzen und somitschnell auf Änderungen oder neue Erkenntnisse reagieren können. Das Ergebnis isteine lernende Organisation!Bereits jetzt bieten PLATO und iqs etablierte Lösungen zur Sicherstellung vonTransparenz über den gesamten Entwicklungsprozess bis in die Fertigung undAfter-Sales an. Dabei verbindet aktuell die FMEA als gemeinsame Schnittstelledie PLATO e1ns Engineering Plattform mit der CAQ-Software von iqs. SowohlBestands- als auch Neukunden profitieren von den Weiterentwicklungen dererworbenen Module gleichermaßen, denn es eröffnen sich mit der Vernetzung dereinzelnen Lösungswelten neue Anwendungsbereiche im Engineering undQualitätsmanagement. Sie erhalten moderne Softwaretools aus einer Hand, diemaßgeblich zur Optimierung des gesamten Produktlebenszyklus entlang des DigitalThread beitragen.Pressekontakt:PLATOMarketingleitungJulia Meyer-HolderbaumMaria-Goeppert-Str. 1523562 LübeckTel.: +49 451 93 09 86-17E-mail: mailto:julia.meyer-holderbaum@plato.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/126383/5490816OTS: PLATO GmbH