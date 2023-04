Wirtschaft Geywitz lehnt "Sondervermögen" für Baubranche ab

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) weist Forderungen der Baubranche nach einem eigenen "Sondervermögen" zurück. Das klinge "immer super nach Reichtum, sind aber zusätzliche Schulden", sagte sie in den ARD-Tagesthemen am Donnerstag.



Man sei nicht mehr in "Corona-Ausnahmejahren". "Wir müssen mit dem auskommen, was der Staat einnimmt." Sonst nehme man Schulden "zu Lasten unserer Kinder" auf, so Geywitz.