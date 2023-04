Nackenschläge nehmen zu - Nel-Aktie noch vor den Zahlen aus dem Depot schmeißen?

Ask 0,09

Nel-Konkurrent Hydrogen Refueling Solutions (kurz HRS) sieht in der Bestellung von Plug Power so etwas wie einen Ritterschlag. Die Franzosen bezeichnen die Order der Wasserstoff-Tankstelle selbst als "Meilenstein" der Zusammenarbeit mit Plug Power. Es ist die fünfte Bestellung der Amerikaner bei HRS. Die neue HRS 14i Tankstation wird in Frankreich installiert werden.

Ein Auftrag, den Nel sicherlich auch gerne bekommen hätte. Zuletzt war es ziemlich ruhig bei den Norwegern. Dabei bräuchte der Wasserstoff-Spezialist dringend neue Aufträge, damit neue Kursfantasie entsteht.

Ein Wink mit dem Zaunpfahl?

In der kommenden Woche, am 27. April, wird Nel darüber berichten, wie der Start ins neue Jahr verlaufen ist. JPMorgan scheint kein so gutes Gefühl zu haben. Im Vorfeld der Zahlen senken die amerikanischen Experten das Kursziel für die Norweger. Von 11,60 Norwegischen Kronen geht es minimal runter auf 11,50. Das neue Kursziel von JPMorgan liegt umgerechnet unter der Marke von einem Euro - bei 99 Euro-Cent. Das Votum für das Papier bleibt weiterhin "Underweight". Die Kurssenkung ist nicht dramatisch. Die Begründung lässt hingegen schon hellhörig werden.

Für JPMorgan Analyst Patrick Jones ist bei europäische Wasserstoff-Aktien weiterhin Vorsicht geboten. Der Experte rechne laut dpa damit, dass sich für Anleger bessere Einstiegsgelegenheiten ergeben könnten. Seiner Meinung seien diese gegeben, wenn durch den Bau größerer Wasserstoff-Anlagen bei den Unternehmen eine stärkere Auftragsdynamik, ein Umsatzwachstum und verbesserte Margen entstünden.

Raus mit der Aktie!

Dass es zuletzt ziemlich ruhig um die Norweger war, ist eigentlich kein gutes Zeichen. Nel könnte auch im ersten Quartal im gewohnten Trott gefangen sein. Heißt: Umsatz und Auftragsbuch sind größer geworden und beim wahrscheinlich operativen Verlust und roten Zahlen unterm Strich müssen Anleger mal wieder ein Auge zudrücken.

Vielen Anlegern reicht das allerdings nicht mehr. Damit haben sie recht. Nel verfügt zwar über ausgezeichnete Produkte, aber die Konkurrenz schläft nicht und wird größer. Die Stimmung bei einstigen Überfliegern der Branche ist im Keller und dürfte da auch noch etwas bleiben.

Bedeutet: Die Aktie ist kein Kandidat für das Depot. Bei Kursen rund um einen Euro gehört sie auf die Watchlist. Fällt der Kurs unter die Marke, dann ist eine erste kleine Position für mutige Anleger eine Option.

Markus Weingran, wallstreet:online Zentralredaktion