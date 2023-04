Die Bilanzsumme der Fed schrumpft nun die vierte Woche in Folge - ist das ein Problem für Aktien? Glaubt man der Argument der Bullen, dann müsste es ein Problem für Aktien sein: denn die Rally wurde begründet mit der Ausweitung der Fed-Bilanz, ergo neuer Liquidität, von vielen als erneutes "Quantitative Easing" (QE) mißverstanden. Allerdings war das definitiv kein QE - also ein bewußte Ausweitung der Liquidität um die Finanzkonditionen zu lockern - sondern eben eine Notmaßnahme der US-Notenbank, um von US-Banken abgeflossene Kundengelder zu ersetzen. Nun scheint sich die Lage der Banken vorerst zu beruhigen, daher schrumpft die Bilanz der US-Notenbank wieder. Der Fokus geht nun wieder in Richtung Zinsen nach den hawkishen Aussagen gestern von Lorietta Mester, die die Aktienmärkte belasteten. Das gilt ebenso für den Absturz von Tesla..

Hinweise aus Video:

1. US-Staatsverschuldung, Zinslast, Schuldenobergrenze – das große Problem

2. EZB: Der Kampf um die Frage, wie stark die Zinsen steigen

