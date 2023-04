Tesla – Bruttomarge rückläufig

Tesla-Chef Elon Musk verfolgt eine Strategie der hohen Stückzahlen und niedrigen Margen, um seine Führungsposition in der Elektroauto-Branche inmitten eines sich verschärfenden globalen Wettbewerbs zu behaupten. Dies gilt insbesondere für China, wo das Unternehmen den Anschluss an den Konkurrenten BYD verloren hat.

Der Preiskampf von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014) hat sich auf die Bruttomarge ausgewirkt, nachdem das Unternehmen zum sechsten Mal die Preise für seine Hauptmodelle auf dem US-Markt und weltweit gesenkt hat.

Ask 1,09

Ask 1,09

Ask 0,89

Ask 0,89

Die Ergebnisse des Elektro-Riesen entsprachen in etwa den Erwartungen der Wall Street, nachdem das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 USD pro Aktie und einen Umsatz von 23,33 Mrd. USD bekannt gegeben hatte. Dennoch fiel der Aktienkurs um 18,34 %, da sich die Investoren Gedanken über Preissenkungen und niedrigere Bruttomargen machten und was dies für das Unternehmen am Ende des Geschäftsjahres bedeuten könnte.

Weiterlesen bei TRIVE