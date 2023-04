Durch die anhaltenden Zinserhöhungen der Notenbanken, aber auch immer schwächer werdende Konjunkturdaten in den vergangenen Wochen werden die Warnsignale immer deutlicher. Dies lässt auch den Deutschen Aktienindex heute Morgen weiter abrutschen, obwohl Mercedes-Benz und SAP ordentliche Zahlen abgeliefert haben. Die 15.700er Marke könnte heute darüber entscheiden, ob sich in der kommenden Woche eine Korrektur einstellt oder der Markt die psychologische Hürde 16.000 weiter im Blick behalten will und kann.

In einem Segment scheint dies allerdings überhaupt keine Rolle zu spielen. In Frankfurt, London und Paris strömen die Kunden zu LVMH, der Luxusgüterkonzern konnte 2022 ein Rekordjahr abschließen. Der Umsatz des Kosmetikherstellers L’Oréal stieg im ersten Quartal des laufenden Jahres auf vergleichbarer Basis um 13 Prozent und damit viel stärker als von den Analysten erwartet. Es scheint, als sei der Wunsch nach Luxus in der Welt nach der Pandemie ein Trend und keine Modeerscheinung.