Berlin (ots) -- Deutsche Bank, Landesbank Baden-Württemberg und weitere investieren mehr als 4Milliarden Euro an Krediten und mehr als 610 Millionen Euro an Anleihen in denBau von sieben LNG-Terminals in den USA- Über die Terminals soll der Transport von Fracking-Gas nach Europa ermöglichtwerden- Allein die Exportkapazität dieser Terminals pro Jahr entspricht 51 Prozent derdeutschen CO2-Emissionen 2022- DUH und urgewald fordern die deutschen Investoren auf, ihre Unterstützung fürdie Frackinggas-Terminals in den USA sofort zu beendenEin Bericht von Deutsche Umwelthilfe (DUH) und urgewald zeigt, dass mindestenssieben LNG-Exportterminals in den USA von Deutschland aus mitfinanziert wurden.Das meiste Geld haben die Deutsche Bank und die Landesbank Baden-Württemberginvestiert. Über die Terminals soll Fracking-Gas nach Europa geliefert werden.Die deutschen Investoren unterstützen damit gleichzeitig die US-amerikanischeFracking-Industrie und nehmen die fatalen Konsequenzen für die Umwelt sowie dieGesundheit der örtlichen Bevölkerung billigend in Kauf. Noch dazu gefährden dieGesamtemissionen aus der Verbrennung des importierten Gases die globalenKlimaziele: Auf Grundlage der maximalen jährlichen Exportkapazitäten derjeweiligen Terminals errechnet betragen diese rund 380 Millionen Tonnen CO2 proJahr. Dies entspricht rund 51 Prozent der gesamten TreibhausgasemissionenDeutschlands im Jahr 2022.Constantin Zerger, Leiter Energie und Klimaschutz der DUH: "Obwohl sie dasumwelt- und energiepolitische Desaster mit den deutschen LNG-Projekten direktvor Augen haben, versenken deutsche Banken und Unternehmen ihr Geld in weitereTerminals in den USA. Mindestens sieben Terminals werden von deutschenInvestoren mitfinanziert und sollen Deutschlands Energiehunger mit Fracking-Gasstillen. Das Fracking-Verbot in Deutschland wird damit einfach umschifft und dieKlimaziele ausgeblendet. Sollte all das geplante Gas bei uns ankommen, könnenwir das 1,5-Grad-Limit vergessen. Die finanzielle Unterstützung der Projektemuss umgehend gestoppt und Abnahmeverträge müssen storniert werden. Ansonstensind die Klimaversprechen der Banken und Unternehmen reine Farce."Andy Gheorghiu, Campaigner und Hauptautor des Berichts: "Deutsche Investitionenermöglichen LNG-Exportterminals mit massiven Konsequenzen vor Ort und fürsKlima. Sie verschärfen nicht nur direkt den anhaltenden Klimanotstand, sondernzerstören auch die Lebensgrundlagen der Menschen vor Ort. Auch Feuchtgebiete,die in natürlicher Art und Weise vor wiederkehrenden Wirbelstürmen schützen undHeimat vieler Arten sind, werden durch die Projekte zunehmend vernichtet. Die