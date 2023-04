Rund 351 Milliarden Euro für Bildung, Forschung und Wissenschaft im Jahr 2021

WIESBADEN (ots) - * Anstieg um rund 5 % gegenüber 2020



* Anteil der Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt bei 9,8 %



Die öffentlichen Haushalte und der private Bereich haben im Jahr 2021 nach

vorläufigen Berechnungen insgesamt 351,3 Milliarden Euro für Bildung, Forschung

und Wissenschaft in Deutschland ausgegeben. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, waren das 17,1 Milliarden Euro beziehungsweise 5 % mehr als

im Vorjahr. Der Anteil der Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag 2021 bei

9,8 % und damit auf gleichem Niveau wie im Vorjahr. Im Jahr 2019, vor der

Corona-Pandemie, war der Anteil mit 9,5 % noch etwas niedriger.



Gut 209 Milliarden Euro für Schulen und schulnahe Einrichtungen, Hochschulen und

Kitas