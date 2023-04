Textilhandel dominiert die Einzelhandelsvermietung zum Jahresbeginn 2023 / Hamburg läuft Berlin durch das Überseequartier den Spitzenrang ab

Frankfurt (ots) - Der deutsche Einzelhandelsvermietungsmarkt hat zum

Jahresauftakt 100.500 m² neuangemietete Ladenfläche verzeichnet. Damit hat sich

das erste Quartal wie bereits seine beiden Vorgänger über der wichtigen Schwelle

von 100.000 m² behauptet, wie das Immobilienberatungsunternehmen JLL errechnete.

Der Mittelwert der vergangenen fünf Jahre von 111.000 m² wurde hingegen erneut

unterschritten, die Anzahl der Abschlüsse ging in Relation zum

Vorjahresvergleichsquartal von 213 auf 192 zurück. Vor allem der Textilhandel

zeigt sich mit 37 Prozent Anteil am Flächenumsatz vergleichsweise

expansionsfreudig.



Dirk Wichner , Head of Retail Leasing JLL Germany: "Die Diskussion über die

Zukunft unserer Innenstädte ist vielerorts in vollem Gange. Dabei werden häufig

die einzelnen Nutzungsarten Wohnen, Hotel, Büro und Einzelhandel sowie deren

Anteile in den Innenstädten hinterfragt. Wer heute in unsere Innenstädte schaut,

der sieht - vielen Unkenrufen zum Trotz - die Bedeutung des Einzelhandels und

des Einkaufserlebnisses in unseren Innenstädten. Die hohen Frequenzen und die

stabilen Flächenumsätze in deutschen Einkaufsstraßen spiegeln gerade in diesen

eigentlich für den Einzelhandel herausfordernden Zeiten die Zuversicht aller

Akteure wider. Aber - und dieses Aber ist unübersehbar - die Konzentration auf

die besten Lagen mit den besten Einkaufserlebnissen setzt sich weiter fort."