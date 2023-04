Auch die ungebrochene Nachfrage der immer wohlhabender werdenden Kunden aus Asien treibt die Nachfrage an. Insbesondere in China und Indien wächst die wohlhabende Käuferschicht. So zählt insbesondere die schnell wachsende Oberschicht in China zu den weltweit größten Abnehmern von Schmuck, Designermode und Autos der gehobenen Preisklasse.

Branche kann steigende Preise gut weitergeben

Auch der Inflation können Luxus-Marken trotzen. Den Unternehmen gelingt es oft, Preissteigerungen an die Kunden weiter zu reichen – wer Luxus kaufen kann, schaut längst nicht mehr auf das „günstigste“ Angebot.

Folgende Titel hat FUCHS-Kapital zuletzt analysiert:

