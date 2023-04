Mit einem BIP-Wachstum von mehr als 6% in den kommenden Jahren, gehört Vietnam zu den am schnellsten wachsenden Ländern weltweit. In dem ostasiatischen Schwellenland gibt es darum auch viele Chancen für Anleger. Der Zugang zum fernöstlichen Markt ist aber für viele nur über Umwege zu erreichen. Der Lumen Vietnam Fund ist eine dieser Möglichkeiten.

FUCHS-Chefredakteur Stefan Ziermann und Moderator Wolfgang Böhm haben sich den Fonds näher angesehen. Wie geht er vor? Wie schlägt er sich? Und für welchen Anlegertypen ist er geeignet? Die Antworten gibt es in unserem Video!