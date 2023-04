dynaCERT und Cipher Neutron unterzeichnen Absichtserklärung mit der Firma Molymet zur Bereitstellung von AEM-Elektrolyseuren für die Erzeugung von grünem Wasserstoff

TORONTO, ONTARIO--( 21. April 2023) / IRW-Press / - dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) und Cipher Neutron Inc. („CN“ oder „Cipher Neutron“) freuen sich bekannt zu geben, dass sie mit der Firma Molibdenos y Metales S.A. („Molymet“) eine Absichtserklärung unterzeichnet haben, die vorsieht, dass dynaCERT und CN auch weiterhin gemeinsam an der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von modernen Wasserstofftechnologien, einschließlich der AEM-Elektrolysetechnologie, arbeiten, die speziell auf die Erzeugung von grünem Wasserstoff für die Betriebsanlagen von Molymet zugeschnitten sind.

Die Absichtserklärung sieht außerdem vor, dass dynaCERT und CN verstärkt an der Erprobung der von Molymet entwickelten Rheniumprodukte für den Einsatz in Wasserstoff-Elektrolyseuren und anderen wasserstoffbezogenen Technologien von CN und dynaCERT arbeiten, um bessere und effizientere Elektrolyseure zu entwickeln und kostengünstigeren grünen Wasserstoff für industrielle Anwendungen sowie für die Speicherung und Erzeugung umweltfreundlicher Energie zu produzieren.

Molymet

Molymet ist eine chilenische Firma, die in ihrer Branche eine Führungsrolle einnimmt. Mit ihren Tochtergesellschaften und Niederlassungen auf dem amerikanischen Kontinent sowie in Europa und Asien ist die Firma Molymet in der Lage, ihre Kunden effizient zu unterstützen und 35 % des weltweiten Bedarfs an Molybdän sowie 70 % des Bedarfs an Rhenium zu decken. Molymet hat ein breites Spektrum von Molybdän- und Rheniumlösungen für die metallurgische, chemische und metallverarbeitende Industrie entwickelt.

Die Absichtserklärung

Die Forschungs- und Entwicklungsziele von CN und dynaCERT bestehen darin, kommerzielle Systeme zu entwickeln und herzustellen, die in der Lage sind, grünes Wasserstoffgas zu wettbewerbsfähigeren Preisen zu produzieren, um sich auf dem immer stärker umkämpften Markt für grünen Wasserstoff mit seiner aggressiven Preisgestaltung zu behaupten und an vorderster Front der Wasserstofftechnologieunternehmen zu bleiben. Durch den Einsatz der von CN und dynaCERT entwickelten Technologie in den Reduktionsprozessen von Molymet lassen sich umweltfreundlichere und effektivere Ergebnisse erzielen.