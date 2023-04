CHIP-Experten haben geprüft und ausgezeichnet Onlineshop NORMA24 erneut einer der "Leading Shops" in Deutschland / Top-Onlineshops aus mehr als 10.000 Websites gekürt (FOTO)

Nürnberg (ots) - NORMA ist einfach spitze - egal, ob in der Filiale oder im

Netz! Das renommierte Technikmagazin CHIP hat den Onlineshop des

Lebensmittel-Discounters erneut in sein Ranking "Leading Shops 2023"

aufgenommen. Damit sticht NORMA24 aus einer Masse aus mehr als 10.000 Websites

hervor, die umfassend in Sachen Transparenz und Sicherheit, Konditionen und

Service, Benutzerfreundlichkeit sowie Produktinformationen und Präsentation

analysiert wurden. Der NORMA-Onlineshop trägt damit das rote Gütesiegel von CHIP

zum fünften Jahr in Folge und konnte sich laut der Experten "mit überzeugenden

Ergebnissen gegenüber dem Wettbewerb deutlich abheben."



Unter den besten Onlineshops Deutschlands