China (Guangdong) (ots) - Am 11. April 2023 wurde die 5. Internationale Messefür Druckereitechnologie in China (Guangdong) (PRINT CHINA 2023) im GuangdongModern International Exhibition Center feierlich eröffnet.Unter dem Motto "Unfold Your Potential" präsentierte HEIDELBERG, das weltweitführende Unternehmen in der Druckindustrie, eine breite Palette vonDrucklösungen für die intelligente Transformation und die Anwendung voninnovativen technologischen Errungenschaften der Industrie 4.0. Diese griffdabei das Messethema "Digital Transformation, Integrated Innovation, IntelligentManufacturing Empowerment and Green Development" auf.Zusätzlich zur Live-Präsentation umfassender Lösungskonzepte - von intelligentenMaschinen über die intelligente Produktion bis hin zu intelligentemFabrikmanagement - bot HEIDELBERG den lokalen Druckereien ein völlig neuesdigitales Entwicklungsmodell durch eine "immersive" Vorführungen von Anlagen,eine zweigleisige Kommunikationsstrategie mit Vor-Ort-und Online-Livestreamingund vielfältigen Interaktionen über das "HEIDELBERG Show"-Miniprogramm aufWeChat.Darüber hinaus veranstaltete HEIDELBERG während der Messe 14 praxisorientierteForen zu Druckereitechnologien, die eine breite und professionelleInformationsplattform für die Druckereibranche boten und Druckereien dabeihalfen, die gemeinsamen Vorteile für beide Seiten zu stärken.Während der diesjährigen PRINT CHINA 2023 wird HEIDELBERG auch weiterhin an dergroßen Mission festhalten, ein intelligentes und digitales grünes Ökosystem fürdie Druckindustrie zu schaffen, und ist zuversichtlich, Hand in Hand mit denvielen exzellenten Unternehmen zur nachhaltigen Entwicklung der Druckindustriebeizutragen!* Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um die Veranstaltungshöhepunkteanzuschauenhttps://wx.vzan.com/live/page/1231440155?shauid=VgoyqoFtNQnwdSvvaEo4qA**Pressekontakt:Jimmy ZhouEmail: mailto:Jimmy.Zhou@heidelberg.comWebsite: http://www.heidelberg.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6678/5490913OTS: Heidelberger Druckmaschinen AGISIN: DE0007314007

